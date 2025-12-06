Fans feiern Gottschalk: “Wetten, dass wir Thommy vermissen!”

Von: APA/dpa

Mit einer Verbeugung vor Thomas Gottschalks TV-Karriere hat die letzte Samstagabendshow des deutsche Fernsehstars begonnen. Unter großem Applaus betrat der 75-Jährige die Bühne zur RTL-Spielshow “Denn sie wissen nicht, was passiert”. An seiner Seite waren die beiden anderen Gastgeber Günther Jauch und Barbara Schöneberger, die Schottenröcke trugen – offensichtlich eine Hommage an einen “Wetten, dass..?”-Auftritt Gottschalks mit Schottenrock im Jahr 2000.

Es soll Gottschalks letzte Samstagabendshow werden: “Ich bleibe dabei, das habe ich immer gesagt”, so der Moderator. Im Publikum hielten Menschen bemalte Pappschilder wie “Wetten, dass wir Thommy vermissen!” und “Danke!”

Gottschalk zeigte sich zurückhaltend

Gottschalk zeigte sich zum Auftakt eher zurückhaltend, platzierte aber immer wieder kleine Gags. Es sei ihm in seinen Shows immer ein Anliegen gewesen, der Bestangezogene zu sein, sagte er im Smoking zu den Co-Hosts im Schottenrock. Später wechselten Jauch und Schöneberger das Outfit.

Jauch betonte, es solle eine schöne, lustige, spannende und abenteuerliche Show werden. Mit an Bord der Folge: Moderator Jörg Pilawa, Sänger Giovanni Zarrella und Gottschalks langjähriger Freund, der Komiker Mike Krüger.

Mike Krüger und Karina Gottschalk im Saal

Der beliebte Entertainer erhielt auch Unterstützung von seiner Ehefrau. Karina Gottschalk saß mitten im Publikum. Mike Krüger setzte sich neben sie. “Ich passe auf Karina auf”, scherzte er.

Gottschalk hatte vergangenen Sonntag seine Krebserkrankung bekannt gemacht. Seinen Showabschied hatte er bereits im Mai kurz vor seinem 75. Geburtstag angekündigt.

In der Früh hatte sich der Entertainer mit einer Videobotschaft an seine Fans gewandt. “Macht euch um mich bitte keine Sorgen”, sagte er in dem auf Instagram veröffentlichten Beitrag. “Ihr wisst, dass ich die Dinge positiv angehe. Das tue ich auch in diesem Falle.”

In dem Videogruß vor seinem Abschied in der Show am Samstagabend sagte er weiter: “Ich hoffe, ihr schaltet ein und seid dabei, ich bin auf jeden Fall dabei.” Und dann schickte er noch hinterher: “In diesem Sinne wünsche ich euch Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr. Euer Thomas.”

Zusammen mit Gottschalk ziehen sich auch dessen Co-Stars Günther Jauch und Barbara Schöneberger nach sieben Jahren aus der Spielshow des Privatsenders zurück.