Wölfe bleiben auswärts erneut ohne Punkte

Von: ka

Linz – Nur 24 Stunden nach dem Spiel in Budapest sind die Wölfe in der Linzer Eisarena bei den Black Wings zu Gast. Coach Jaspers muss weiter auf Saracino verzichten und stellt die Angriffslinien leicht um. Auch in den Reihen der Hausherren gibt es mit St-Amant einen prominenten Ausfall; der Flügelstürmer musste am Abend zuvor nach einem geblockten Schuss humpelnd vom Eis.

Das Spiel beginnt genau gleich wie die letzten beiden Matches in dieser Woche, nämlich mit dem Gegner, der mit der ersten Torchance gleich in Führung geht. Nach einem Save von Pasquale ist die Scheibe noch frei, Almquist schaut zu und Gaffal kann in Seelenruhe einschieben (0:1, 2. Min.). Gleich darauf muss Blum für zwei Minuten auf die Strafbank, und es dauert nur 15 Sekunden, bis es erneut klingelt: eine Traumkombination über Knott und Ograjensek finalisiert Barron erfolgreich (2:0, 3. Min.). Die Wölfe scheinen gelähmt, erst nach 10 Minuten kommt der HCP langsam ins Spiel und kann auch einigen Druck aufbauen. Startschuss für diese Phase ist eine Riesenchance von Bardreau, der mit einem Pass über das ganze Feld von Lauridsen auf die Reise geschickt wird, alleine vor Tirronen aber nicht verwerten kann (12.). Nach einem Überzahlspiel ohne Torschuss finden Deluca (15., im Getümmel), Blum (16., Onetimer im Slot) und Bowlby (17., gehalten) gute Chancen auf den Anschlusstreffer vor. Auf der Gegenseite zeichnet sich Pasquale gegen Lebler aus, der völlig freistehend zu einem seiner berüchtigten Handgelenksschüsse kommt (18.).

Im zweiten Abschnitt entwischt Bowlby den Verteidigern, sein Abschluss geht jedoch an den Pfosten (21.). Auf der Gegenseite kommt Knott frei zum Schuss, und auch hier ertönt das Klappern der Stange (22.). Wenn die Großchancen nicht zum Erfolg führen, muss manchmal Plan B her. Dieser wird in Person von Luca Zanatta umgesetzt, der Sekunden später zu einem Schlenzer von der blauen Linie ansetzt, der den Weg durch Freund und Feind vorbei ins Tor findet (2:1, 22. Min.). Doch die Hoffnung auf den Ausgleich währt nicht lange. In der 25. Minute fasst sich Eder ein Herz und zirkelt die Scheibe zum 3:1 ins Kreuzeck; es ist der erste Treffer in der ICE Hockey League überhaupt für den 20-jährigen Verteidiger. Danach sind die Wölfe bemüht und erarbeiten sich auch ein deutliches Chancenplus, doch außer einem neuerlichen Pfostenschuss von Bowlby (25.) schaut nichts Zählbares raus, und es geht mit einem Zweitorerückstand auch in die zweite Pause.

Im Schlussdrittel blasen die Wölfe zur Aufholjagd, schwächen sich aber zwei Mal durch vermeidbare Strafen selbst. Und so dauert es bis zur 55. Spielminute, bis Lobis nach einem Energieanfall zum 3:2-Anschlusstreffer kommt. Danach erzeugen die Schwarzgelben viel Druck und belagern auch über zwei Minuten lang mit sechs Feldspielern das Linzer Gehäuse. Doch Tirronen lässt sich an diesem Abend nicht mehr bezwingen und bleibt es beim 3:2 für die Gastgeber.

Mit drei Niederlagen in Folge geht es damit in die Nationalteampause. Das nächste Spiel bestreiten die Wölfe am Mittwoch, 16. Dezember, in Bruneck. Gast in der Intercable Arena werden die Innsbrucker Haie sein.

Steinbach Black Wings Linz – HC Falkensteiner Pustertal 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

Referees: NIKOLIC M., SCHAUER, Durmis, Konc

Goals BWL: 1:0 Gaffal S. (2.), 2:0 Barron T. (4./PP1), 3:1 Eder P. (25.)

Goals HCP: 2:1 Purdeller T. (23.), 3:2 Lobis A. (55.)