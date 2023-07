Fans hieven Song von Capaldi wieder in die Schweizer Charts

Ein alter Song des schottischen Sängers Lewis Capaldi ist dank seiner Fans erneut in den Top Ten der Schweizer Charts. Capaldi hatte krankheitsbedingt kurzfristig einen Auftritt beim Festival Open Air in St. Gallen abgesagt. “Wenn Capaldi nicht für uns singen kann, singen wir für ihn!”, forderte eine Moderatorin das Publikum in St. Gallen am ersten Juli-Wochenende auf. Zehntausende intonierten daraufhin “Someone You Loved”.

Der Ohrwurm von 2018 nahm dadurch wieder Fahrt auf und stand am Dienstag auf Platz neun der Schweizer Single-Charts. Capaldi hat Tourette, eine Krankheit des Nervensystems, die unkontrollierbare Zuckungen auslöst. Er musste deshalb bereits im Juni am Glastonbury-Festival in Großbritannien seinen Auftritt abbrechen. Auch dort hatte schon das Publikum kurzerhand übernommen und seinen Song weitergesungen.