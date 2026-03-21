Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Fernandes ruft zu Demo gegen sexualisierte Gewalt auf
Vorwürfe gegen ihren Ex-Partner

Fernandes ruft zu Demo gegen sexualisierte Gewalt auf

Samstag, 21. März 2026 | 16:30 Uhr
Vorwürfe gegen ihren Ex-Partner
APA/APA/dpa/Daniel Bockwoldt
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Die Moderatorin und Schauspielerin Collien Fernandes hat für eine Demonstration gegen sexualisierte Gewalt geworben, die für diesen Sonntag in der deutschen Hauptstadt Berlin geplant ist. “Sexuelle Gewalt, physische und psychische Gewalt sind weiter verbreitet, als man ahnen mag. Sie finden statt, in der Mitte unserer Gesellschaft”, schrieb die 44-Jährige in einem Instagram-Post.

Hintergrund der aktuellen Debatte über digitale Gewalt sind schwere Vorwürfe von Fernandes gegen ihren Ex-Partner, den Schauspieler Christian Ulmen, über die zuerst der “Spiegel” berichtet hatte. Dabei geht es unter anderem um das Erstellen und Verbreiten von gefälschten, mithilfe künstlicher Intelligenz generierten pornografischen Aufnahmen von ihr. Fernandes erstattete Anzeige, Ulmen bestreitet die Vorwürfe. Sein Anwalt sprach von der Verbreitung “unwahrer Tatsachen aufgrund einer einseitigen Schilderung” und einer “unzulässigen Verdachtsberichterstattung” und kündigte rechtliche Schritte gegen den “Spiegel” an.

“Feminist Fight Club!” ruft zu Demo auf

Zu der Demonstration am Sonntagnachmittag hat ein neu gegründetes Bündnis namens “Feminist Fight Club!” aufgerufen. Es gehe um Solidarität mit allen Betroffenen, “um auf strukturelle Missstände und Gesetzeslücken im Kontext von digitaler und analoger sexualisierter Gewalt in Deutschland aufmerksam zu machen”. Bei der Polizei waren mit Stand Samstagnachmittag 500 Teilnehmer angemeldet.

Die deutsche Justizministerin Stefanie Hubig (SPD) kündigte an, zügig ein Gesetz zum besseren Schutz vor digitaler Gewalt vorzulegen. CDU und SPD hatten in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, das Cyberstrafrecht zu reformieren und Strafbarkeitslücken zu schließen, etwa “bei bildbasierter sexualisierter Gewalt. Dabei erfassen wir auch Deep Fakes”, heißt es darin.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Plus von durchschnittlich 400 Euro im Monat
Kommentare
68
Plus von durchschnittlich 400 Euro im Monat
A22: Rom kippt Vorzugsklausel für Brennerautobahn AG
Kommentare
48
A22: Rom kippt Vorzugsklausel für Brennerautobahn AG
Kokain: In Bozen greift eine gefährliche Konsumform um sich
Kommentare
31
Kokain: In Bozen greift eine gefährliche Konsumform um sich
“Dachte, wir hätten das überwunden”
Kommentare
27
“Dachte, wir hätten das überwunden”
“Ich vermache meiner Badante Valentina 100.000 Euro”
Kommentare
26
“Ich vermache meiner Badante Valentina 100.000 Euro”
Anzeigen
Ein spezielles Bier für eine besondere Zeit
Ein spezielles Bier für eine besondere Zeit
FORST Osterbier
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 