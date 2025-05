Festliches Absolvententreffen an der Oberschule für Landwirtschaft in Auer

Von: luk

Auer – Rund 200 ehemalige Schülerinnen und Schüler sowie zahlreiche Ehrengäste folgten am 21. Mai der Einladung des Absolventenvereins A.L.S. zum 40-jährigen Bestehen der Oberschule für Landwirtschaft (OFL) in Auer. Die Jubiläumsveranstaltung bot einen lebendigen Rückblick auf die Schulgeschichte, eine Besichtigung der modernen Schulstruktur und anregende Gespräche mit Zeitzeugen und Persönlichkeiten aus Bildung und Politik.

Beim Rundgang durch die heutigen Einrichtungen – darunter Übungshof, Labore, Kellerei, Laufstall, Gewächshaus und Klassengärten – zeigten sich besonders die ersten Absolventen beeindruckt. In den Anfangsjahren fand der Unterricht noch in Ausweichräumlichkeiten in Bozen und Auer statt, Praxisunterricht erfolgte an der Laimburg.

In einer Gesprächsrunde erinnerten Alt-Landeshauptmann Dr. Luis Durnwalder, Schulgründer Georg Viehweider, Rosa Thaler und weitere Gäste an die schwierige Gründungsphase und den gesellschaftlichen Druck, der zur Schaffung einer fundierten landwirtschaftlichen Oberschule führte. Auch die zunehmende Zahl an Absolventinnen – heute rund ein Drittel – wurde als positives Zeichen gesellschaftlicher Entwicklung hervorgehoben.

Der langjährige Direktor Dr. Franz Tutzer unterstrich die Bedeutung der Schulautonomie für innovative Lehrkonzepte. Landesleiterin Viktoria Kössler und Uni-Professor Hannes Schuler lobten die Verbindung von Theorie und Praxis und die gute Vorbereitung auf Studium und Beruf.

Abschließend betonten alle Gesprächsteilnehmer den Wunsch, die Schule als Ort des Zusammenhalts, der Bildung und des gelebten Netzwerks weiterzuführen. Der Abend klang mit einem geselligen Umtrunk am Happacherhof aus. Der Dank galt der Sektion Auer des Absolventenvereins für die gelungene Organisation.