Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Filmstar Gellar hatte Angst Adele anzusprechen
Die 48-Jährige Gellar ist auch Mutter

Filmstar Gellar hatte Angst Adele anzusprechen

Dienstag, 24. März 2026 | 17:34 Uhr
Die 48-Jährige Gellar ist auch Mutter
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/VALERIE TERRANOVA
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Die US-Schauspielerin Sarah Michelle Gellar hat sich eigenen Angaben zufolge nicht getraut, mit der Sängerin Adele eine Verabredung für ihre Kinder zum Spielen auszumachen. Das sei allen anderen Eltern der Kinder in der Vorschule auch so gegangen, inklusive Schauspielerin Reese Witherspoon, erzählte die 48-Jährige in der “Kelly Clarkson Show”. Alle Kinder hätten sich mit Angelo, dem Sohn von Adele, zum Spielen verabreden wollen.

“Aber keiner von uns wollte fragen. Wir waren alle so nervös.” Schließlich sei die 37-Jährige – die mit Songs wie “Skyfall” weltberühmt wurde – dann mit ihrem Sohn zurück nach London gezogen. Auf dem Spielplatz seien sie sich aber ein paar Mal begegnet und die Sängerin sei “absolut liebenswert” gewesen.

Gellar, die vor allem mit ihrer Rolle in der Erfolgsserie “Buffy – im Bann der Dämonen” sowie Filmen wie “Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast” und “Eiskalte Engel” bekannt wurde, ist seit 2002 mit ihrem Schauspielkollegen Freddie Prinze Jr. verheiratet, das Paar hat zwei Kinder.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Krisenherd Nahost: Bozner Gastronomie meldet 25 Prozent Umsatzeinbußen
Kommentare
70
Krisenherd Nahost: Bozner Gastronomie meldet 25 Prozent Umsatzeinbußen
Justizreferendum: Wahlbeteiligung in Südtirol abends bei 26 Prozent
Kommentare
65
Justizreferendum: Wahlbeteiligung in Südtirol abends bei 26 Prozent
Justizreferendum: Meloni “respektiert Entscheidung der Italiener”
Kommentare
58
Justizreferendum: Meloni “respektiert Entscheidung der Italiener”
Preisanstieg an der Zapfsäule: Südtirol liegt an der Spitze
Kommentare
52
Preisanstieg an der Zapfsäule: Südtirol liegt an der Spitze
AVS begrüßt verkehrsberuhigte Zukunft am Grödner Joch
Kommentare
50
AVS begrüßt verkehrsberuhigte Zukunft am Grödner Joch
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 