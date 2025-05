Formel-1-Piloten vom Brad-Pitt-F1-Film begeistert

Von: APA/Reuters

Bei einer exklusiven Vorpremiere für die Formel-1-Fahrer im Rahmen des Monte-Carlo-Grand-Prix haben sich die Piloten vom Formel-1-Film von und mit Hollywoodstar Brad Pitt begeistert geäußert. Nicht über den Inhalt, denn darüber wurde Stillschweigen vereinbart, aber über die Art und Weise wie ihr Sport in Szene gesetzt wurde. Die Actionszenen wurden an Rennwochenenden gedreht. Der Film “F1: The Movie” dauert 2:35 Stunden und feiert am 25. Juni seine Kinopremiere.

Williams-Fahrer Carlos Sainz meinte, er habe den Film genossen. “Es gab Dinge, die mich wirklich überrascht haben. Ich rede nicht von der Story, sondern von der Qualität des Filmmaterials. Es ist Wahnsinn. Das ist für mich das Beste daran.” Regisseur des Films ist Joseph Kosinski, der schon mit “Top Gun 2: Maverick” einen Kassenschlager abgeliefert hatte. Mit im Cast ist u.a. auch Javier Bardem.

Red-Bull-Boss Christian Horner war auch angetan. “Wir sind vielleicht das schlechtestmögliche Publikum für diesen Film, weil wir über jedes kleine Detail urteilen, jede Gangschaltung, jeden Boxenstopp, aber es war sehr authentisch”, urteilte Horner. Prominenter Abwesender war Max Verstappen, weil der frischgebackene Vater einer Tochter mehr Privatzeit für sich beanspruchte.

Co-Producer Lewis Hamilton hat noch mehr vor

Lewis Hamilton fungierte als Co-Producer und er verriet, dass es mit diesem Film noch nicht zu Ende sei. Der siebenfache F1-Weltmeister erklärte, dass noch viel mehr geplant sei. “Ich habe mir ein sehr hohes Budget gesetzt, für den ersten Film hätte ich nicht mehr hinlegen können, aber wir werden in den kommenden Jahren weitere Filme produzieren”, sagte er.

Hamilton schreibe gerade an drei Konzepten, meinte der Ferrari-Fahrer, der sein Unternehmen Dawen Apollo 2022 gründete. “Ich werde mit einem Autor zusammenarbeiten, weil ich noch nie einen Film geschrieben habe. Ich habe diese Konzepte, diese Ideen, die ich mir für Filme ausgedacht habe.” Auch Dokumentationen und möglicherweise eine TV-Serie sind angedacht.