Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Francesca sucht in fünfter “Bridgerton”-Staffel große Liebe
Hannah Dodd als Francesca im Zentrum der fünften "Bridgerton"-Staffel

Francesca sucht in fünfter “Bridgerton”-Staffel große Liebe

Dienstag, 24. März 2026 | 16:20 Uhr
Hannah Dodd als Francesca im Zentrum der fünften \
APA/APA/AFP/JULIEN DE ROSA
Schriftgröße

Von: APA/dpa

In der erfolgreichen US-Serie “Bridgerton” wird in der fünften Staffel die Liebesgeschichte von Francesca (Hannah Dodd) und Michaela (Masali Baduza) erzählt. Der Streaminganbieter Netflix bestätigte am Mittag den Produktionsstart für die nächsten Episoden. Aktuell ist die vierte Staffel komplett abrufbar, eine sechste hatte Netflix bereits bestätigt.

Die von Chris Van Dusen geschaffene und von Shonda Rhimes produzierte Serie spielt in einem fiktiven London des 19. Jahrhunderts. Es geht um Liebeswirren und Bälle in der britischen High Society, die von der mysteriösen Autorin Lady Whistledown beobachtet und kommentiert werden. Die Serie beruht auf einer Romanreihe der amerikanischen Autorin Julia Quinn und hat weltweit Hunderte Millionen Abrufe.

Im Mittelpunkt der Handlung steht die reiche Familie Bridgerton – jede Staffel hat einen Spross im Fokus – zuletzt die Romanze und schließlich Heirat von Benedict (Luke Thompson) und Sophie Baek (Yerin Ha). In der fünften Staffel soll es laut Netflix um “eine zweite Chance auf die große Liebe” für Francesca gehen. “Zwei Jahre nach dem Verlust ihres geliebten Ehemanns John beschließt sie, aus praktischen Gründen wieder auf den Heiratsmarkt zurückzukehren”, heißt es in der Ankündigung.

Eines der Aushängeschilder von Netflix

Auch in den Romanvorlagen von Autorin Julia Quinn verliert Francesca früh ihren Ehemann John, um in der Folge ihre eigentliche große Liebe zu finden. Allerdings kommt es in der Verfilmung zum Geschlechterwechsel: Statt der Figur Michael Stirling, Johns Cousin, trifft sie in der Netflix-Serie auf Michaela Stirling – die Cousine. Die Figur der Francesca hat in den ersten zwei Staffeln Ruby Stokes gespielt, damals noch als kleines Mädchen. Ab Staffel drei wurde die Rolle der nun heiratsfähigen Francesca von Hannah Dodd (30) übernommen.

“Bridgerton” zählt zu den Aushängeschildern des Streamingdienstes Netflix und zu einer der meistgestreamten englischsprachigen Serien. Die Serie ist eines der prominentesten Beispiele für die Praxis des sogenannten Colorblind Castings (der farbenblinden Besetzung). Sprich: Nicht-weiße Schauspielerinnen und Schauspieler spielen hier Rollen, die früher wohl wegen vermeintlich historischer Korrektheit mit Weißen besetzt worden wären. Auch die Queen ist schwarz.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Krisenherd Nahost: Bozner Gastronomie meldet 25 Prozent Umsatzeinbußen
Kommentare
70
Krisenherd Nahost: Bozner Gastronomie meldet 25 Prozent Umsatzeinbußen
Justizreferendum: Wahlbeteiligung in Südtirol abends bei 26 Prozent
Kommentare
65
Justizreferendum: Wahlbeteiligung in Südtirol abends bei 26 Prozent
Justizreferendum: Meloni “respektiert Entscheidung der Italiener”
Kommentare
53
Justizreferendum: Meloni “respektiert Entscheidung der Italiener”
AVS begrüßt verkehrsberuhigte Zukunft am Grödner Joch
Kommentare
50
AVS begrüßt verkehrsberuhigte Zukunft am Grödner Joch
Preisanstieg an der Zapfsäule: Südtirol liegt an der Spitze
Kommentare
41
Preisanstieg an der Zapfsäule: Südtirol liegt an der Spitze
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 