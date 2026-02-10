Frei.Wild feuern heimische Athleten mit Olympia-Song an

Von: mk

Brixen – Pünktlich zum Auftakt der Olympischen Winterspiele in Italien meldet sich die Südtiroler Deutschrock-Band Frei.Wild mit einer klaren Botschaft zu Wort. Mit dem Song „Weiter, immer weiter“ widmet die Gruppe den Athleten und Fans eine Hymne auf den Sportsgeist, das Fair Play und auf eine Welt, die Haltung zeigt.

Ein sei ein Song für Kämpfer und Grenzgänger, betont die Band in einem Statement. Die olympische Flamme brenne nicht für Ausreden, sondern für Mut und den unbedingten Willen, nach jedem Sturz wieder aufzustehen. „Olympia kennt Sieg und Frust, Medaillen und verpasste Chancen“, erklärt Frei.Wild.

Der Song versteht sich demnach als Hommage an all jene, die jahrelang hart arbeiten und auch in Momenten der Niederlage nicht zerbrechen. „Athletinnen und Athleten, aus aller Welt und auch aus Südtirol, die alles investieren, jahrelang kämpfen und trotzdem erfahren, dass Olympia gnadenlos sein kann. Genau da setzt dieser Song an: weitermachen. Nicht zerbrechen. Nicht verstummen. Kein Aufgeben, nur weil der Weg steil ist“, heißt es in dem Statement der Band.

Die fünf olympischen Ringe stehen laut Frei.Wild als Symbol für eine Welt, die im Wettkampf trotz unterschiedlicher Nationen vereint ist. Hier geht es zum Song:

Mit mehreren Gold- und Platin-Auszeichnungen in Deutschland, Österreich und in der Schweiz zählen Frei.Wild zu den erfolgreichsten Vertretern des Genres. Die Brixner Band wurde im September 2001 von Philipp Burger (Gesang, E-Gitarre) und Jonas Notdurfter (E-Gitarre) gegründet. Bald darauf stießen Schlagzeuger Christian Forer und Bassist Jochen Gargitter hinzu.