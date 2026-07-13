Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Gianni Agnellis Luxusvilla in Turin wird verkauft
Gianni Agnelli lebte jahrelang auf dem Anwesen

Gianni Agnellis Luxusvilla in Turin wird verkauft

Montag, 13. Juli 2026 | 12:26 Uhr
Gianni Agnelli lebte jahrelang auf dem Anwesen
APA/APA/AFP/-
Schriftgröße

Von: apa

Eine der bekanntesten Privatresidenzen Italiens steht zum Verkauf: Villa Frescot, jahrzehntelang Wohnsitz des Fiat-Eigentümers Gianni Agnelli und seiner Ehefrau Marella in den Hügeln von Turin, wird vom Luxusimmobilienunternehmen Sotheby’s angeboten. Der Wert der Immobilie wird auf zehn Millionen Euro geschätzt. Die Villa aus dem 19. Jahrhundert verfügt über eine Wohnfläche von mehr als 2.250 Quadratmetern, hinzu kommt ein mehr als 3,5 Hektar großer Privatpark.

Zur Anlage gehören neben der Residenz eine Gästevilla sowie ein weiteres Wohngebäude mit Garage. Das Hauptgebäude, in dem Gianni Agnelli bis zu seinem Tod im Jahr 2003 lebte, umfasst 29 Schlafzimmer und 15 Badezimmer auf rund 1.260 Quadratmetern. Die Innenräume mit historischen Möbeln, großen Fenstern mit Blick auf den Park, Marmortreppen, Parkettböden und Kaminen haben ihren ursprünglichen Charakter weitgehend bewahrt. Die Villa befindet sich im Besitz von Gianni Agnellis Tochter Margherita. Der genaue Verkaufspreis wurde nicht veröffentlicht.

Garten wurde vom britischen Landschaftsarchitekten Russell Page gestaltet

Zum Anwesen gehört außerdem die 420 Quadratmeter große Villa Sole, die früher als Turiner Wohnsitz von Gianni Agnellis Sohn Edoardo diente und später für Kunstprojekte genutzt wurde. Ein weiteres Gebäude mit 293 Quadratmetern kann als Gästehaus oder zusätzliche Wohnung verwendet werden. Hinzu kommt ein Haus für das Personal.

Besonders prägend ist der weitläufige Garten, der vom britischen Landschaftsarchitekten Russell Page gestaltet wurde. Page schuf eine Verbindung aus formaler Gartenarchitektur und der natürlichen Landschaft der Turiner Hügel. Zu den markantesten Bereichen gehört ein Aussichtspunkt mit Blick auf die Stadt und die Berge. Auch historische Gewächshäuser gehören zur Anlage.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
EU will, dass wir Dinge länger nutzen
Kommentare
40
EU will, dass wir Dinge länger nutzen
Robin-Hood-Jagd auf Wildschweine: Heftige Diskussionen
Kommentare
31
Robin-Hood-Jagd auf Wildschweine: Heftige Diskussionen
Neue Regeln für Blitzer: Ab sofort gelten strengere Vorgaben
Kommentare
29
Neue Regeln für Blitzer: Ab sofort gelten strengere Vorgaben
Plötzlich gibt die Wand nach – VIDEO
Kommentare
29
Plötzlich gibt die Wand nach – VIDEO
850 Radar wegen neuer Vorschriften in Italien abgeschaltet
Kommentare
27
850 Radar wegen neuer Vorschriften in Italien abgeschaltet
Anzeigen
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Drei Tage Mittelalter
Drei Tage Mittelalter
Burg Reifenstein
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 