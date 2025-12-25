Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Gottesdienst der britischen Royals mit Töchtern von Andrew
Kate und Tochter Charlotte begeisterten TV-Publikum

Gottesdienst der britischen Royals mit Töchtern von Andrew

Donnerstag, 25. Dezember 2025 | 13:38 Uhr
Kate und Tochter Charlotte begeisterten TV-Publikum
APA/APA/AFP/POOL/CHRIS JACKSON
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Mit beiden Töchtern des in Ungnade gefallenen Ex-Prinzen Andrew hat die britische Königsfamilie am Weihnachtsgottesdienst in Sandringham teilgenommen. Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (35) kamen nach König Charles III. (77) an der St. Mary Magdalene Church an. Ihr Vater war wegen dessen Rolle im Skandal um Sexualstraftäter Jeffrey Epstein nicht zu den Feierlichkeiten eingeladen worden.

Etliche Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten den Spaziergang der Royals zur Kirche. Charles trug einen braunen Mantel, Königin Camilla (78) war ganz in Rot gekleidet. Beide winkten immer wieder den Zaungästen zu, die Königsfamilie konnte den strahlenden Sonnenschein genießen. Auch Prinzessin Kate (43), die Ehefrau von Thronfolger William (43), lächelte den Menschen immer wieder zu.

Am Vorabend hatte ein Video der Prinzessin mit Töchterchen Charlotte (10) für Begeisterung im Vereinigten Königreich gesorgt. Die Aufnahme, die bei Kates Weihnachtsgottesdienst Anfang Dezember entstanden war, zeigt, wie beide gemeinsam am Klavier sitzen und spielen. Zu hören ist “Holm Sound” des schottischen Komponisten Erland Cooper.

Der Fall Andrew – Spekulationen um Beatrice und Eugenie

Zu den Feiertagen hatte Charles die Familie traditionell nach Sandringham eingeladen, am Nachmittag wird seine Weihnachtsbotschaft im Fernsehen ausgestrahlt. Die Geschenke wurden aufgrund der deutschen Wurzeln der Royals bereits am Heiligen Abend ausgepackt – anders als bei vielen Familien im Vereinigten Königreich, bei denen der 25. Dezember der Tag der Bescherung ist.

Über die Teilnahme von Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie war in den vergangenen Wochen viel spekuliert worden. Dass beide zum Gottesdienst kommen, war einigen britischen Medien eine Eilmeldung wert. Anders als ihr Vater haben die beiden Frauen allerdings auch nicht ihre Titel verloren.

Andrew (65) waren dagegen alle Titel, Ehren und Auszeichnungen entzogen worden. Er heißt nur noch Andrew Mountbatten-Windsor, die Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs im Epstein-Skandal weist er zurück. In den jüngst veröffentlichten US-Akten war der Ex-Prinz erneut prominent aufgetaucht – unter anderem mit einem Foto, das im Anwesen in Sandringham entstanden sein soll. Auch seine Ex-Frau, Sarah Ferguson (66), die Mutter der Prinzessinnen, war nicht zu den Feierlichkeiten eingeladen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Camping-Freunde wehren sich: “Luxus- und Sportwagen bleiben unbehelligt”
Kommentare
54
Camping-Freunde wehren sich: “Luxus- und Sportwagen bleiben unbehelligt”
25-Jähriger schießt: „Blinder Hass auf Rennradfahrer“
Kommentare
43
25-Jähriger schießt: „Blinder Hass auf Rennradfahrer“
Erster Weihnachtsmarkt in Italien: Ein Südtiroler Original
Kommentare
36
Erster Weihnachtsmarkt in Italien: Ein Südtiroler Original
Carabinieri ziehen im Pustertal bedenkliche Bilanz
Kommentare
35
Carabinieri ziehen im Pustertal bedenkliche Bilanz
Kreisverkehr: Tägliche Herausforderung auf Südtirols Straßen
Kommentare
28
Kreisverkehr: Tägliche Herausforderung auf Südtirols Straßen
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 