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Das Team der Rekord-Arztserie geht in die nächste Staffel

“Grey’s Anatomy” bekommt 23. Staffel

Dienstag, 31. März 2026 | 16:29 Uhr
Das Team der Rekord-Arztserie geht in die nächste Staffel
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JON KOPALOFF
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Von: APA/dpa

Auch mehr als 20 Jahre nach dem Start der US-Erfolgsserie “Grey’s Anatomy” ist weiter kein Ende in Sicht. “Grey’s Anatomy” kehrt “mit einem neuen Kapitel in Staffel 23 zurück”, teilte Shondaland, die Produktionsfirma hinter dem Format, auf ihrer Internetseite mit. “In diesem Sinne freuen wir uns auf mehr Drama, mehr Klatsch und Tratsch und natürlich auf weitere medizinische Wunder, die uns bevorstehen.”

Die 2005 gestartete Arztserie ist laut den Produzenten die am längsten laufende Arztserie in der US-amerikanischen TV-Geschichte. Sie hat sich in den zwei Jahrzehnten immer wieder gewandelt. Eine der einschneidendsten Veränderungen kam in der 19. Staffel, als die ursprüngliche Hauptfigur aus dem Zentrum der Serie verschwand. Schauspielerin Ellen Pompeo trat bei dem Projekt kürzer. Ihre Figur Meredith Grey war bis dahin das Gesicht der Serie. Pompeo war weiterhin als Sprecherin in der Serie zu hören, hatte bisher gelegentliche Gastauftritte und wirkte als Co-Produzentin mit.

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