Guy Ritchies “The Gentlemen” feierte in London Premiere

Die Darsteller von Guy Ritchies neuer Netflix-Serie “The Gentlemen” zeigten sich bei deren Premiere am Dienstag in London überzeugt, dass die Fans nicht enttäuscht werden. Hauptdarsteller Theo James bezeichnete Ritchie als eine “wegweisende Figur” in der britischen Filmindustrie, die Arbeit mit ihm sei sowohl großartig als auch “nervenaufreibend” gewesen.

Der “The White Lotus”-Schauspieler gibt in dem Krimidrama die Rolle des Eddie Horniman, der in der Armee arbeitet, als sein Vater stirbt und er das Landgut seiner Familie erbt. Wie sich herausstellt, verbirgt sich dahinter jedoch ein Cannabis-Business. Während Eddie versucht, die Familie aus der Kriminalität herauszuholen, wird er von Verbrechen, Gewalt und Macht verführt. Der amerikanische Schauspieler Giancarlo Esposito, der einen Milliardär spielt, der das Familienanwesen kaufen will, sagte über die Handlung, Ritchie habe “die Ideale von Familie – die Familie der Kriminellen und die aristokratische Familie – zusammengebracht”. “The Gentlemen” ist ab Donnerstag auf der Streaming-Plattform Netflix zu sehen.

Unterdessen steckt der britische Regisseur bereits mitten im nächsten Projekt: Vergangene Woche drehte er u.a. mit Oscarpreisträgerin Natalie Portman in Wien den neuen Abenteuerfilm “Fountain of Youth”, in dem sich ein Geschwisterpaar auf die Suche nach dem Jungbrunnen macht, der ihnen Unsterblichkeit verleihen soll.