Gwyneth Paltrow gab Chalamet wegen Irrtums Kosmetiktipps

Mittwoch, 03. Dezember 2025 | 09:05 Uhr
Schauspielerin dachte, ihr Co-Star habe kleine Aknenarben
APA/APA/AFP/ANGELA WEISS
Von: APA/dpa

Oscar-Preisträgerin Gwyneth Paltrow hat ihrem Schauspielkollegen Timothée Chalamet beim Dreh des Films “Marty Supreme” wegen eines Irrtums ungefragte Hautpflege-Tipps gegeben. “In ‘Marty Supreme’ hat Timothée Pockennarben”, erzählte die 53-Jährige im Podcast “The Run-Through with Vogue”. Im echten Leben habe der 29-Jährige “eine wunderschöne Haut”, betonte Paltrow.

“Er hat einen Kommentar gemacht und ich sagte: ‘Oh, dagegen kannst du Microneedling machen lassen.’ Er sagte: ‘Das ist Make-up.’ Ich meinte: ‘Oh, Mist’.” Paltrow fügte hinzu, dass Chalamets Make-up für seine Rolle “so gut” gewesen sei, “dass ich dachte, er hätte kleine Aknenarben”. Beim Microneedling soll die Haut mit Hilfe von winzigen Nadelstichen verschönert werden.

In dem Film “Marty Supreme” spielt Chalamet einen Tischtennisspieler. Die Sport-Komödie von Regisseur Josh Safdie kommt im Februar 2026 in heimische Kinos.

