Putin verkündet Einnahme von Pokrowsk – Kiew dementiert
Kiew spricht von Propaganda

Putin verkündet Einnahme von Pokrowsk – Kiew dementiert

Dienstag, 02. Dezember 2025 | 13:41 Uhr
Kiew spricht von Propaganda
APA/APA/AFP/HANDOUT
Von: APA/AFP/Reuters

Kurz vor dem geplanten Treffen mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff hat der russische Präsident Wladimir Putin die Einnahme der strategisch wichtigen Stadt Pokrowsk im Osten der Ukraine verkündet. Putin erklärte in einer Videoansprache am Dienstag, die Eroberung sei ein wichtiger Sieg, der Russland helfen werde, seine Kriegsziele zu erreichen. Kiew wies die Darstellung einer vollständigen Einnahme zurück. Ukrainische Truppen hielten weiterhin den nördlichen Stadtteil.

Zudem würden im Süden der Stadt, wo russische Truppen die Oberhand hätten, Angriffe ausgeführt. “Die Eliminierung des Feindes in städtischen Gebieten in Pokrowsk dauert an.” Russische Soldaten, die im Stadtzentrum die russische Flagge gehisst hätten, seien geflüchtet. Dies sei lediglich eine Propaganda-Aktion gewesen.

Kreml vermeldet Einnahme der Stadt

Russland hatte am Montag gemeldet, die strategisch wichtige Stadt in der Region Donezk nach monatelangen Kämpfen erobert zu haben. Das russische Verteidigungsministerium veröffentlichte ein Video, das russische Soldaten beim Hissen der Flagge auf einem zentralen Platz zeigen soll. Nach Angaben des Kremls wurde der russische Präsident Wladimir Putin bereits Sonntagabend von Generalstabschef Waleri Gerassimow über eine Einnahme von Pokrowsk informiert.

Die Stadt in der Industrieregion Donezk, in der vor dem Krieg rund 60.000 Menschen lebten, hat vor allem strategische Bedeutung: In Pokrowsk kreuzen sich mehrere Straßen und Bahnstrecken, die Bergbaustadt ist für die logistische Versorgung der ukrainischen Armee daher von entscheidender Bedeutung. Die russische Armee brachte zudem nach eigenen Angaben die seit Mai 2024 umkämpfte Stadt Wowtschansk in der Region Charkiw unter ihre Kontrolle.

