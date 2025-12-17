Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Gwyneth Paltrow warnte Sohn vor Sexszenen in neuem Film
Gwyneth Paltrow warnte Sohn vor Sexszenen in neuem Film

Mittwoch, 17. Dezember 2025 | 11:51 Uhr
APA/APA/AFP/ANGELA WEISS
Von: APA/dpa

Das könnte unangenehm werden: Oscarpreisträgerin Gwyneth Paltrow hat ihren Sohn bei der Premiere ihres neuen Films “Marty Supreme” vor intimen Szenen mit Hauptdarsteller Timothée Chalamet gewarnt. Auf die Frage, wie die Situation ausging, sagte Paltrow in der US-Late-Night-Show von Seth Meyers über ihren 19 Jahre alten Sprössling: “Nicht so toll.” Er habe sich die ganze Zeit die Augen zugehalten, führte sie aus.

Es sei nicht die erste solche Warnung gewesen, die die heute 53-Jährige in ihrer Schauspielkarriere ausgesprochen habe. Ende der 90er hatte sie nach eigenen Worten ihren Großvater vor einer Oben-ohne-Szene in “Shakespeare in Love” gewarnt. Er habe das schon mal gesehen, soll er ihr daraufhin versichert haben. “Two eggs, sunny side up.” Übersetzt also: zwei Spiegeleier.

Filmdiva trifft größenwahnsinnigen Tischtennisspieler

In dem Film “Marty Supreme” spielt Chalamet (29) einen größenwahnsinnigen Tischtennisspieler. Die Abenteuerkomödie von Regisseur Josh Safdie kommt am 26. Februar 2026 in die österreichischen Kinos. Paltrow verkörpert eine früher gefeierte Filmdiva, die ihr schauspielerisches Comeback am Theater versucht und sich auf eine heimliche Affäre mit Chalamets Figur einlässt.

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

