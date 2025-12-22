Hape Kerkeling will Donald Trump nicht parodieren

Von: APA/dpa

Hape Kerkeling (61) reizt es nicht, US-Präsident Donald Trump zu parodieren. “Wissen Sie, ich habe Frau Merkel immer gerne parodiert”, sagte Kerkeling auf eine entsprechende Frage des “Spiegel”. “Die hatte auch Seiten, wo man dachte: Du lieber Himmel! Aber eigentlich mochte ich die.” Und das gehöre zu einer solchen Parodie. “Es muss auch immer etwas Liebenswürdiges an der Figur sein, in die Sie schlüpfen wollen. Sonst macht das keinen Spaß. Bei Trump sehe ich das nicht.”