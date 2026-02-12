Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Heidi Klum sucht neue “Topmodels”
Klum sucht männliche Nachwuchsmodels

Heidi Klum sucht neue “Topmodels”

Donnerstag, 12. Februar 2026 | 03:25 Uhr
Klum sucht männliche Nachwuchsmodels
APA/APA/dpa/Annette Riedl
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Wenn Heidi Klum ruft, kommen auch in der 21. Runde wieder zahlreiche Nachwuchsmodels. Zum Start der neuen Staffel von “Germany’s Next Topmodel” (GNTM) stellen sich diesmal Männermodels dem offenen Casting in Köln. “Was habe ich mich heute gefreut, zur Arbeit zu kommen”, sagt Klum zum Auftakt. “Ich liebe meinen Job.” Die vielversprechendsten Kandidaten kommen gleich in die nächste Runde.

Männer dürfen erst seit 2024 bei der ProSieben-Show mitmachen, und in diesem Jahr eröffnen sie zum ersten Mal die Staffel. Mehrere hundert Männer haben sich nach Angaben des Senders beworben. Am Donnerstag (12. Februar) sind die weiblichen Models dran.

Erster Gastjuror ist Jean Paul Gaultier

Der erste prominente Gast der Staffel ist diesmal Designer Jean Paul Gaultier. Er unterstützt Klum bei der Auswahl der Model-Anwärter. Um einen besseren Eindruck zu bekommen, schleicht er sich einmal auch mit Sonnenbrille in den Backstage-Bereich – wird dort aber nach kurzer Zeit erkannt. Nächstes Mal versuche er es mit einer besseren Verkleidung, etwa mit einem Bart, kündigt der Franzose an.

Auf der Casting-Bühne wollen die Männer währenddessen nicht nur mit ihrem Catwalk, sondern auch mit ihren Lebensläufen und Persönlichkeiten überzeugen. Gleich mehrere Profi-Sportler sind dabei, aber auch ein Landwirt und ein Baumkletterer. Der 39-jährige Marq kann bereits Casting-Erfahrung vorweisen: Er nahm 2003 an der ProSieben-Show “Popstars” teil und wurde Teil der Boyband Overground.

Die Teilnahme von Männermodels ist eine von mehreren Neuerungen, die Klum in den vergangenen Jahren nach und nach eingeführt hatte. So machen mittlerweile nicht mehr nur sehr junge und sehr dünne Frauen mit, sondern auch andere Körperformen und ältere Kandidatinnen sind dabei.

Finale in den USA

Etwas komplett Neues gibt es aber auch in diesem Jahr: Zum ersten Mal soll das Finale des Model-Castings nicht in Deutschland, sondern in Los Angeles stattfinden. Ein “Finale mit echtem Hollywood-Glamour” kündigt der Sender an.

Auf den Sieger und die Siegerin warten erneut jeweils 100.000 Euro Preisgeld sowie ein Cover auf dem Modemagazin “Harper’s Bazaar”.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Pannenserie: Olympia-Medaillen zerbrechen reihenweise beim Feiern
Kommentare
51
Pannenserie: Olympia-Medaillen zerbrechen reihenweise beim Feiern
Bettenstopp: Heimatpfleger und Umweltschützer sehen Teilerfolg
Kommentare
32
Bettenstopp: Heimatpfleger und Umweltschützer sehen Teilerfolg
Finanzpolizei beschlagnahmt 58 Kilo Fisch in Sushi-Restaurant
Kommentare
29
Finanzpolizei beschlagnahmt 58 Kilo Fisch in Sushi-Restaurant
Südtirols Arbeitnehmer sparen vor allem für Kinder und Notfälle
Kommentare
28
Südtirols Arbeitnehmer sparen vor allem für Kinder und Notfälle
Ratschings: Tourengeher auf Pisten bestraft
Kommentare
27
Ratschings: Tourengeher auf Pisten bestraft
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
"Le Vette"
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 