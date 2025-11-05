Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Helen Mirren erhält Golden-Globe-Ehrenpreis
Britische Schauspielerin gilt als wandlungsfähig

Helen Mirren erhält Golden-Globe-Ehrenpreis

Mittwoch, 05. November 2025 | 20:33 Uhr
Britische Schauspielerin gilt als wandlungsfähig
APA/APA/AFP/JULIEN DE ROSA
Von: APA/sda/dpa

Drei Golden Globes und einen Oscar hat sie schon, nun kommt eine Ehren-Trophäe dazu: die britische Schauspielerin und Produzentin Helen Mirren (80) wird im kommenden Jänner mit dem Cecil B. DeMille Award für besondere Leistungen im Film ausgezeichnet. “Ihre Ausstrahlung ist magnetisch, ihr Handwerk unübertroffen, ihr Einfluss unvergänglich”, teilten die Verleiher der Golden Globes mit.

Der Ehrenpreis soll am 8. Jänner im Rahmen einer “Golden Eve”-TV-Sendung verliehen werden. Die 83. Verleihung der Golden Globes in 27 Film- und TV-Sparten geht dann drei Tage später (11. Jänner) in Beverly Hills über die Bühne.

Im vorigen Jänner wurde Hollywoodstar Viola Davis mit dem Cecil B. DeMille Award und TV-Star Ted Danson mit dem Carol Burnett Award ausgezeichnet. Der seit 1952 vergebene Cecil B. DeMille Award ging zuvor unter anderem an Grössen wie Jane Fonda, Meryl Streep, Barbra Streisand, Tom Hanks, Denzel Washington, Robert Redford und Robert De Niro.

Wandlungsfähige Britin

In ihrer langen Filmkarriere überzeugte Mirren in unterschiedlichsten Rollen und Genres – von Historienfilmen bis zu Krimis und Komödien. Sogar in der “The Fast And The Furious”-Reihe mit muskulösen Actionstars wie Vin Diesel und Jason Statham gehört sie zur wiederkehrenden Besetzung.

Den größten Erfolg ihrer Filmkarriere feiert sie 2007. Für ihre Darstellung der britischen Königin Elizabeth II. in dem Drama “The Queen” erhielt sie den Oscar als Beste Hauptdarstellerin, den Golden Globe, den BAFTA-Award und zahlreiche andere Auszeichnungen. Auch mehrere Emmys, den Tony und den Olivier-Award hat sie mittlerweile.

17 Mal war Mirren in ihrer langen Karriere für einen Golden Globe nominiert gewesen, dreimal wurde sie zur Gewinnerin gekürt: 1997 als beste Hauptdarstellerin in dem TV-Drama “Abschied von Chase” und 2007 als Hauptdarstellerin in dem Filmdrama “Die Queen” und in der TV-Miniserie “Elizabeth I”.

