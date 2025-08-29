Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Helene Fischer gibt es jetzt auch als 3D-Figur
Helene Fischer gibt es jetzt auch als 3D-Figur

Freitag, 29. August 2025
Damit ihr 3D-Figur ähnlich ist, hatte Fischer bei Herstellung geholfen
APA/APA/dpa/Rolf Vennenbernd
Von: APA/dpa

Schlagersängerin Helene Fischer (41) gibt es nun auch als animierte Figur. In den Musikvideos zu den von ihr aufgenommenen Kinderliedern ist sie als Avatar zu sehen, wie ihre Plattenfirma Universal Music mitteilte. Damit die 3D-Figur der Sängerin möglichst ähnlich ist, habe Fischer mit Hilfe von Sensoren ihre eigenen Bewegungen aufgenommen.

Fischers Kinderliederalbum “Die schönsten Kinderlieder – Vol. 2 (Tanzen & Feiern)” soll am 12. September erscheinen. Fischer hatte kürzlich die Geburt ihrer zweiten Tochter bekanntgegeben.

