Herz-Operation bei Flavio Briatore: Tumor gutartig

Der frühere Formel-1-Manager Flavio Briatore (73) hat sich einer Herzoperation unterziehen müssen. Bei einer Routineuntersuchung sei ein “gutartiger Tumor” in seinem Herz entdeckt worden, teilte der frühere Teamchef von Benetton und Renault in einem Instagram-Video mit. Die Geschwulst sei durch eine “minimalinvasive Operation” per Endoskop entfernt worden.

“Der Eingriff ist perfekt verlaufen”, sagte der langjährige Vertraute von Rekordweltmeister Michael Schumacher. Danach habe er zehn Tage im Mailänder Krankenhaus San Raffaele verbracht, inzwischen gehe es ihm wieder gut. Im Jahr 2006 hatte Briatore eine Nierenkrebserkrankung überstanden.