“Heyyyy, hier ist Doug”: Harris’ Mann erheitert Parteitag

Von: APA/AFP

Chicago (AFP) – Dienstag (Ortszeit) in Chicago eine etwas unbeholfene Sprachnachricht, die er 2013 auf dem Anrufbeantworter der damaligen Generalstaatsanwältin Harris hinterlassen hatte, um sein erstes Rendezvous mit ihr anzubahnen. Die Audio-Aufnahme habe seine Frau aufbewahrt – “und sie lässt mich es an jedem Hochzeitstag anhören”, erzählte er.

Emhoff und Harris begehen am kommenden Donnerstag ihren zehnten Hochzeitstag – am selben Tag also, an dem die heutige Vizepräsidentin in einer Parteitagsrede formell ihre Nominierung als Präsidentschaftskandidatin annehmen wird. In seiner Rede schilderte der frühere Anwalt Emhoff, wie eine frühere Mandantin seinen ersten Kontakt zu Harris ermöglicht hatte, indem sie ihm die private Telefonnummer der damaligen Generalstaatsanwältin des Bundesstaats Kalifornien gegeben hatte.

Er habe dann zur ungewöhnlichen Zeit um 08.30 Uhr morgens angerufen und die Sprachnachricht hinterlassen. “Heyyyy, hier ist Doug (…)”, ahmte der humoristisch veranlagte Emhoff seine damalige Stimme nach. Er machte auch deutlich, wie unwohl er sich beim Sprechen auf den AB gefühlt habe: “Ich habe versucht, die Wörter aus der Luft zu pflücken und zurück in meinen Mund zu stecken.”

Emhoff sagte dann, Harris habe ihn bald zurückgerufen, und sie hätten sich eine Stunde am Telefon unterhalten. An dieser Stelle sagte der 59-Jährige über seine gleichaltrige Frau: “Ich liebe dieses Lachen!” Es war eine indirekte Replik auf den republikanischen Rivalen Donald Trump, der das schallende Lachen der Vizepräsidentin wiederholt verhöhnt hat.

Nachdem er dann zum ersten Mal mit Harris ausgegangen sei, habe er sich “rasch verliebt”, erzählte der “Second Gentleman” weiter. Seine Rede war vor allem eine Liebesbotschaft an seine Frau, die zu diesem Zeitpunkt nicht beim Parteitag anwesend war: “Ich liebe Dich, und ich bin so stolz darauf, wie Du Dich für uns alle ins Zeug legst”, sagte Emhoff.

Harris dankte ihrem Ehemann in einer Online-Botschaft. Ein Bild zeigte sie, wie sie beim Rückflug in der “Air Force Two” von einem Wahlkampfauftritt im Bundesstaat Wisconsin den Aufritt ihres Mannes verfolgte. Darunter schrieb sie: “Liebe Dich, Dougie.”

Emhoff ist in zweiter Ehe mit Harris verheiratet. Aus seiner ersten Ehe brachte er den Sohn Cole und die Tochter Ella in die Beziehung ein. Sie erfanden den Namen “Momala” für ihre Stiefmutter. Der 29-jährige Cole Emhoff kam beim Parteitag am Dienstag auf die Bühne, um seinen Vater vorzustellen.

Zuvor war den Delegierten auch ein Video von Harris’ Stiefsohn vorgespielt worden. Darin erzählt er, dass er und seine Schwester damals lachend verfolgten hätten, wie ihr Vater und Harris sich verliebt und sich dabei “wie Teenager” verhalten hätten.

Als Anwalt war Emhoff unter anderem für die Unterhaltungsbranche tätig. Seinen Beruf hing er vor einigen Jahren an den Nagel, um die politische Laufbahn seiner Frau zu unterstützen. Als Ehemann der ersten Frau im zweithöchsten Staatsamt ist er bereits der erste “Second Gentleman” der US-Geschichte – und könnte nach der Wahl im November zum ersten “First Gentleman” werden. Emhoff wäre dann auch der erste jüdische Ehepartner des Staatsoberhaupts der USA.

211132 Aug 24