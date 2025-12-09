Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Hollywood-Star DiCaprio macht sich für lange Karriere rar
"Time"-Magazin kürte Leonardo DiCaprio zum "Entertainer des Jahres"

Hollywood-Star DiCaprio macht sich für lange Karriere rar

Dienstag, 09. Dezember 2025 | 16:46 Uhr
\
APA/APA/AFP/VALERIE MACON
Von: APA/dpa

Hollywood-Star Leonardo DiCaprio (51) macht sich gerne rar – um seine Karriere zu fördern. “Ich liebe das, was ich mache, und ich habe das Gefühl, dass der beste Weg, um eine lange Karriere zu haben, der ist, dass ich aus dem Blickfeld der Menschen verschwinde”, sagte DiCaprio dem “Time”-Magazin.

Er sei aber immer noch kein Experte darin, seine Berühmtheit und seine Privatsphäre auszubalancieren, gestand der Schauspieler ein. “Meine einfache Philosophie ist, nur rauszugehen und etwas zu machen, wenn man auch etwas zu sagen oder zu zeigen hat. Ansonsten verschwinde einfach so weit es möglich ist.”

Der Oscar-Preisträger war zuletzt in dem Film “One Battle After Another” zu sehen. Das “Time”-Magazin kürte ihn zum “Entertainer des Jahres 2025”.

