Hollywoodstar Charlie Sheen ärgert sich über seine Tattoos

Mittwoch, 10. September 2025 | 08:24 Uhr
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Drogen, Partys, gescheiterte Beziehungen – Hollywoodstar Charlie Sheen ist für viele Skandale bekannt. Zu den größten Fehlern in seinem Leben zählt der 60-Jährige aber die vielen Tattoos auf seinem Körper. “Mit HIV kommt man leichter klar als mit verdammten Tattoos”, sagte Sheen einem Bericht des Promiportals “People” zufolge bei einer Vorstellung seiner Biografie “The Book of Sheen” in New York. “Man kann keine Pille nehmen und die Scheiß-Tattoos verschwinden lassen.”

“Nein, das war wirklich eine schlechte, furchtbare, dumme Entscheidung. Sie hätten wie kleine Strichmännchen sein können, winzig klein, irgendwo hier unten … aber stattdessen sind sie einfach überall, diese Scheißdinger.” Dem Bericht zufolge hat sich der Schauspieler unter anderem die Comicfigur Charlie Brown auf die Brust tätowieren lassen.

Sheen verkündete 2015, dass er HIV-positiv ist

Charlie Sheens Privatleben war immer wieder von Eskapaden geprägt. Er war mehrfach verheiratet, unter anderem mit der Schauspielerin Denise Richards. Mit Brooke Muller hat Sheen die Zwillinge Bob und Max, nach der Trennung verlor er den Sorgerechtsstreit. Aus früheren Beziehungen hat er noch weitere Kinder. Auch mit anderen Frauen sorgte Sheen für Schlagzeilen, etwa durch eine geplatzte Verlobung mit einer Pornodarstellerin auf Hawaii. Seine öffentlichen Auftritte waren häufig von Alkohol, Partys und provokanten Aussagen begleitet.

2015 verkündete Sheen, dass er schon einige Jahre HIV-positiv ist. Dies sorgte für sprunghaft angestiegene Internet-Suchen nach dem Virus, der richtigen Benutzung von Kondomen und nach dem Kauf von HIV-Tests – heute “Charlie-Sheen-Effekt” genannt.

