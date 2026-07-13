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Sam Neill wurde 78 Jahre alt

Hollywoodstar Sam Neil überraschen gestorben

Montag, 13. Juli 2026 | 08:29 Uhr
Sam Neill wurde 78 Jahre alt
APA/APA/AFP/GEOFF ROBINS
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Von: APA/AFP

Der aus den Kinoklassikern “Das Piano” und “Jurassic Park” bekannte neuseeländische Hollywoodstar Sam Neill ist tot. Der Künstler sei am Montag im Alter von 78 Jahren im Kreise seiner Familie in der australischen Metropole Sydney gestorben, teilten seine Angehörigen mit. Demnach erfolgte sein Tod “plötzlich und unerwartet”. In der Mitteilung der Familie hieß es zudem, dass der Star “krebsfrei” gewesen sei.

Neill hatte 2023 seine Leukämieerkrankung öffentlich gemacht. In seiner Autobiografie “Did I Ever Tell You This” (Hab ich Dir das je erzählt) schrieb er, dass er seit März 2022 wegen eines Non-Hodgkin-Lymphoms behandelt und möglicherweise daran sterben werde.

Chemotherapie als steter Begleiter

In einem Interview mit dem “Guardian” sagte Neill damals, dass er sich trotz Behandlungserfolgen bis zum Ende seines Lebens Chemotherapie unterziehen werde. “Ich kann nicht so tun, als ob das letzte Jahr nicht seine dunklen Momente hatte”, sagte Neill in dem Interview. Er sei “dankbar für jeden Tag und unermesslich dankbar für alle meine Freunde”.

Neills langjährige Schauspielkarriere begann in den 1970er Jahren und brachte ihm dutzende Rollen in Film und Fernsehen ein, darunter die Serie “Peaky Blinders” sowie die Filme “Jagd auf Roter Oktober” und Jane Campions “Das Piano”. Einer breiten Masse wurde er schließlich durch seine Rolle als Paläontologen Dr. Alan Grant in Steven Spielbergs Dinoserie “Jurassic Park” bekannt – eine Rolle, die er 2022 in “Jurassic World: Ein neues Zeitalter” ein letztes Mal übernahm. Zuletzt war Sam Neill im Vorjahr in der Netflix-Serie “Untamed” zu sehen.

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