Hollywoodstar Sam Neill überraschend gestorben

Von: APA/AFP/dpa/Reuters

Der aus den Kinoklassikern “Das Piano” und “Jurassic Park” bekannte neuseeländische Hollywoodstar Sam Neill ist tot. Der Künstler sei am Montag im Alter von 78 Jahren im Kreise seiner Familie in der australischen Metropole Sydney gestorben, teilten seine Angehörigen mit. Demnach erfolgte sein Tod “plötzlich und unerwartet”. In der Mitteilung der Familie hieß es zudem, dass der Star “krebsfrei” gewesen sei.

Neill hatte 2023 seine Leukämieerkrankung öffentlich gemacht. In seiner Autobiografie “Did I Ever Tell You This” (Hab ich Dir das je erzählt) schrieb er, dass er seit März 2022 wegen eines Non-Hodgkin-Lymphoms behandelt und möglicherweise daran sterben werde. In einem Interview mit dem “Guardian” sagte Neill damals, dass er sich trotz Behandlungserfolgen bis zum Ende seines Lebens Chemotherapie unterziehen werde. “Ich kann nicht so tun, als ob das letzte Jahr nicht seine dunklen Momente hatte”, sagte Neill in dem Interview. Er sei “dankbar für jeden Tag und unermesslich dankbar für alle meine Freunde”.

Halter von Meryl Streep und Susan Sarandon

Dabei war Sam Neill wohl der einzige Schauspieler mit einem Huhn namens Meryl Streep und nach Susan Sarandon und Anjelica Huston benannten Schafen. Der “Jurassic Park”-Star, der in Neuseeland eine Farm und ein Weingut betrieb, twitterte einst zu einem Foto eines neugeborenen Kalbes, dass es “Laura Dern” und ihrer Mutter “Helena Bonham Carter” gut gehe.

Neill bezeichnete sich stets als stolzen Landwirt und Winzer, der auch “ein wenig schauspielt”, wenn er dazu gedrängt werde. Am 14. September 1947 in Nordirland geboren, in Neuseeland aufgewachsen, gab er sich bodenständig und humorvoll. 25 Jahre betrieb der dreifache Vater auf der neuseeländischen Südinsel das Weingut “Two Paddocks”. Und doch wurde Sam Neill nicht wegen seiner önologischen Fähigkeiten zum Weltstar, sondern wegen seines Schauspieltalents.

Weltstar dank “Jurassic Park”

Die Rolle, die ihn weltweit berühmt machte, spielte er vor fast 30 Jahren als Paläontologe Dr. Alan Grant in Steven Spielbergs “Jurassic Park”. In dem Dinosaurier-Blockbuster von 1993 nach Michael Crichtons Erfolgsroman “Dino-Park” kämpfte er an der Seite von Laura Dern und Jeff Goldblum gegen die Riesenechsen.

Im selben Jahr begeisterte Neill auch in der emotionalen Dreiecksgeschichte “Das Piano” im Neuseeland des 19. Jahrhunderts. In Jane Campions Film verkörperte er einen verklemmten Mann in einer arrangierten Ehe mit einer stummen Engländerin (Holly Hunter), die sich in den Nachbarn (Harvey Keitel) verliebt.

Er war nie der ganz große Star, trotz seiner enormen Bandbreite und Wandlungsfähigkeit. Doch sein Talent konnte er in Dutzenden Filmen an der Seite von Hollywoodgrößen beweisen. Er war Meryl Streeps Leinwand-Ehemann in dem Drama “Ein Schrei in der Dunkelheit” (1988), mit Sean Connery machte er “Jagd auf Roter Oktober” (1990), für Wim Wenders ging er 1991 “Bis ans Ende der Welt”. Robert Redford holte ihn für “Der Pferdeflüsterer” (1998) vor die Kamera, mit Stallone & Schwarzenegger drehte er den Action-Thriller “Escape Plan” (2013).

Durchbruch gemeinsam mit Nicole Kidman

An seiner Seite fiel auch Nicole Kidman erstmals dem internationalen Kinopublikum auf. In dem australischen Thriller “Todesstille” (1988) spielte sie – damals gerade Anfang Zwanzig – die Ehefrau eines älteren Mannes (Neill), die auf einer Segeljacht von einem psychopathischen Kidnapper (Billy Zane) terrorisiert wird. Hollywoods Superstar Tom Cruise wurde auf die rothaarige Schönheit aufmerksam und heuerte Kidman für “Tage des Donners” an.

Seine Lebensrolle als Dino-Paläontologe Alan Grant spielte Sam Neill 2022 in “Jurassic World: Ein neues Zeitalter” ein letztes Mal. Und zuletzt war der Künstler im Vorjahr in der Netflix-Serie “Untamed” zu sehen. Nun hat sich Sam Neil für immer von der Leinwand und seinen Weinbergen verabschiedet.