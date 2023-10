Howard Carpendale denkt nicht ans Aufhören

Sänger Howard Carpendale geht zwar stramm auf die 80 zu, aber ans Aufhören denkt er trotzdem nicht. “Ich bin sicher nicht mehr im Frühling meiner Karriere, aber sollte ich aufhören, will ich den Punkt finden, an dem ich mir mit dem Publikum einig bin, dass es genug ist”, sagte der 77-Jährige im dpa-Interview. Dieser Punkt sei für ihn aber noch weit entfernt.

“Momentan fühle ich eigentlich ganz das Gegenteil. Ich habe sehr, sehr viel Lust.” Am Freitag (13. Oktober) erscheint Carpendales neues Album “Let’s Do It Again”. 2003 wollte sich Carpendale eigentlich von der Bühne verabschieden und kündigte das entsprechend an. “Das möchte ich nie wieder sagen.” Immerhin sei sein Beruf eine Art Traumjob. Außerdem seien Entertainer wie er in heutigen Zeiten – “die weiß Gott nicht einfach sind” – sehr wichtig, so der Musiker.

Entertainment sei für Carpendale jedoch nicht, seine bekanntesten Songs aus den vergangenen 30 Jahren zu spielen. “Ich möchte die Leute unterhalten – mal ein Witzchen, mal ein Tränchen, mal Gänsehaut.” Eins sei dafür besonders wichtig: perfektes Timing. “Eine Sekunde Pause, in der das Publikum ein ungutes Gefühl bekommt, sich fragt, ob etwas schiefgegangen ist – das darf nicht sein.” Eine Show müsse ohne Stolperer stattfinden, was nicht mit Fehlern verwechselt werden dürfe, denn “aus denen kann man große Momente machen”. Nach der Veröffentlichung des neuen Albums will Carpendale im nächsten Jahr erneut auf Tour gehen.

Zu Carpendales erfolgreichsten Songs gehören die Lieder “Ti amo” und “Hello Again”. Der Musiker wurde 1946 im südafrikanischen Durban geboren. Eigenen Angaben zufolge hat der Sänger bisher über 75 Millionen Tonträger verkauft und über 700 Songs produziert. Ausgezeichnet wurde er für seine Musik unter anderem mit dem Echo.