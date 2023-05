Hummels-Sohn will Torwart werden

Nachdem sein Vater Mats Hummels (34) mit Borussia Dortmund die deutsche Meisterschaft verpasst hat, will Sohn Ludwig die Sache in die Hand nehmen. “In 13 Jahren will Ludwig im Tor stehen und alle Bälle halten (natürlich für den BVB) wenn es hart auf hart kommt”, schrieb Mutter Cathy Hummels am Sonntag auf Instagram. “Seine Worte.”

Hummels hatte den gemeinsamen Stadionbesuch mit ihrem fünf Jahre alten Sohn beim entscheidenden Spiel ihres Ex-Mannes am Samstag auf Instagram dokumentiert. Die Dortmunder verpassten mit einem 2:2 gegen Mainz denkbar knapp die Meisterschaft und mussten sich dem FC Bayern geschlagen geben.

“Gestern war eine Achterbahn der Gefühle. Ich muss gestehen, dass ich lange nicht mehr bei einem Fußballspiel so mitgefiebert habe”, schrieb die 35-Jährige – und zeigte sich enttäuscht. “Ich hätte es mir sehr für den BVB, die Stadt und vor allem die Kinder gewünscht.”