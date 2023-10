“Ich liebe Menschen”: Bülent Ceylan veröffentlicht Single

Der deutsche Comedian Bülent Ceylan sieht den Titel seiner ersten Single “Ich liebe Menschen” nicht als naive Botschaft. “In dem Lied wird klar benannt, was falsch läuft. Aber mir ist einfach wichtig, dass man sich gegenseitig wieder mehr beachtet und respektiert. Egal, wie jemand aussieht, welche Hautfarbe oder Herkunft jemand hat”, so der Kabarettist in Mannheim. Das Lied sei ein Appell, Menschen offen zu begegnen.

“Wir müssen mit großen Herzen und guten Argumenten überzeugen, nicht mit Hass und Hetze. Das frisst dich nur selbst auf”, unterstrich Ceylan im dpa-Gespräch. Seine Single erscheint am Freitag, das gleichnamige Debütalbum folgt im März 2024. Mit dem Album gehe für ihn ein lang gehegter Traum in Erfüllung: “Im Studio bin ich so, wie ich bin. Echter geht es nicht. Richtig Bülent. Ich fühle mich so authentisch wie noch nie.”

Dass er Musik mache, sei kein “Projekt, sondern soll in Zukunft ein weiterer fester Bestandteil meiner beruflichen Laufbahn sein”, unterstrich Ceylan. “Ich würde beides sehr gerne noch viele Jahre machen – zumindest, solange die Leute meine Shows lieben.”