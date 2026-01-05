Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Ina Müller schreibt Songideen in den “Steinzeit-Kalender”
Ina Müller mag Bleistifte mit tollem Radiergummi

Ina Müller schreibt Songideen in den “Steinzeit-Kalender”

Montag, 05. Januar 2026 | 09:49 Uhr
Ina Müller mag Bleistifte mit tollem Radiergummi
Von: APA/dpa

Wenn die norddeutsche Sängerin und Moderatorin Ina Müller (60) eine Idee für ein neues Lied hat, zückt sie sofort Bleistift und Terminkalender. “Die anderen nennen den immer meinen Steinzeit-Kalender”, sagte die in Niedersachsen aufgewachsene Entertainerin der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

Die Gedanken mit Kugelschreiber oder Füller aufzuschreiben, kommt für die Norddeutsche dabei nicht infrage. Stattdessen müssen es Bleistifte sein. “Ich habe ganz tolle Bleistifte, die tollsten Bleistifte der ganzen Welt.” Die bestelle sie immer in einem Bleistiftladen. “Und die sind mittelweich und haben einen tollen Radiergummi direkt mit dran. Und die stecken auch den ganzen Tag immer oben in den Haaren.”

Mitte November erschien Ina Müllers neues Album “6.0”, das direkt auf Platz 1 der deutschen Album-Charts eingestiegen war. Im Oktober 2026 startet die Tour der Musikerin durch Deutschland, mehr als 50 Konzerte sind bisher geplant.

