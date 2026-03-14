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Aus für Vanessa Borck bei Let's Dance

Influencerin Vanessa Borck fliegt bei “Let’s Dance” raus

Samstag, 14. März 2026 | 02:21 Uhr
Aus für Vanessa Borck bei Let\'s Dance
APA/APA/dpa/Rolf Vennenbernd
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Von: APA/dpa

Influencerin Vanessa “Nessi” Borck muss bei “Let”s Dance” die Tanzfläche räumen. Die 29-Jährige, die mit Tanzpartnerin Victoria Sauerwald angetreten war, bekam in der zweiten regulären Folge der RTL-Show ein sehr maues Jury-Urteil mit mageren sieben Punkten. Die Stimmen der Zuschauer konnten sie dann auch nicht mehr in die nächste Runde retten.

Dabei hatte sich die Influencerin ein emotionales Thema für ihren Tanz ausgesucht – ihren ersten Kuss mit 15 Jahren. “Es ist auf einer Schulparty passiert mit meiner besten Freundin”, erinnerte sich Borck. “Es hat sich irgendwie schön angefühlt.” Zum Pop-Hit “I Kissed a Girl” von Katy Perry wurde daraus auf dem Parkett ein Tango. Motto von “Let’s Dance” war an diesem Abend “Teenage Dreams”. Es ging also um Schwärmereien und Träume der Jugend.

Das Jury-Urteil nach dem Tango geriet dann aber eher zum Alptraum. Juror Jorge González war noch recht gnädig und verwies auf die erkennbare Nervosität der Influencerin. “Deine Beine haben so gezittert”, stellte er fest. “Ich habe Mitleid mit dir gehabt.” Borck konnte sich das selbst nicht erklären. “Ich weiß gar nicht, warum ich zittere”, sagte sie. “Mein Kopf macht mir so Angst manchmal.”

Llambi vermisst die Erotik

Strenger ging – wie üblich – Knallhart-Juror Joachim Llambi mit der Internetberühmtheit ins Gericht. “Weißt du, Tango ist ein erotischer Tanz”, tadelte er. Davon sei nicht viel rübergekommen. “Es war mehr ein Ablaufen, es war keine Dynamik zwischen euch beiden, keine Beziehung”, urteilte er. “Du hast so viel Spannung gehabt wie mein Toastbrot letzte Woche.”

Borcks Ausscheiden bedeutete zugleich das Aus für das einzige gleichgeschlechtliche Tanzpaar in der aktuellen “Let”s Dance”-Staffel.

Die Influencerin hat bei ihrem Instagram-Account “nessiontour” rund 1,8 Millionen Follower. Mit ihrer Ex-Frau Ina hatte sie zudem jahrelang den Social-Media-Account “coupleontour” betrieben. Im vergangenen Jahr wurde Borck auch im Fernsehen bekannt, als sie “Princess Charming” in der gleichnamigen Dating-Reality-Show wurde, in der mehrere Kandidatinnen um eine Frau buhlen.

Borck und Tanzpartnerin Sauerwald sind das zweite Paar, das “Let”s Dance” in diesem Jahr verlassen muss. In der vergangenen Woche waren schon Moderatorin Sonya Kraus (“talk talk talk”) und Tanzpartner Valentin Lusin ausgeschieden.

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