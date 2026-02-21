Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Iris Berben: Habe keinen Grund für eine Ehe gesehen
Iris Berben: Habe keinen Grund für eine Ehe gesehen

Samstag, 21. Februar 2026 | 00:35 Uhr
Berben mit ihrem Partner Heiko Kiesow
APA/APA/dpa/Britta Pedersen
Von: APA/dpa

Schauspielerin Iris Berben (75) wollte nie heiraten: “Ich bin in den 60er Jahren sozialisiert und politisiert worden. Wir wollten uns vom Elternhaus und Großelternhaus absetzen – von festgefahrenen, verkrusteten Normen, von einer Generation, die keine Verantwortung übernehmen wollte für das, was geschehen war”, sagte Berben dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. “Ehe war für mich das Letzte, was ich mir vorstellen konnte”, sagte die Schauspielerin.

Sie ist seit rund 20 Jahren mit Heiko Kiesow liiert. Berben verweist auch auf die rechtliche Lage zu der Zeit: “In den 60ern musstest du noch deinen Ehemann fragen, ob du arbeiten darfst als Frau. Von diesem Korsett wollten wir uns befreien.” Dann seien die Jahre vergangen.

“Ich bin jetzt 75 und habe immer noch nicht geheiratet”, ergänzte sie. “Ich habe keinen Grund für eine Ehe gesehen. Der Unabhängigkeitsgedanke ist mein Leben lang geblieben.” Sie sei aber keine Ehegegnerin, sagte Berben.

