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Isabella Rossellini wird in der Schweiz geehrt

Isabella Rossellini wird beim Locarno Film Festival geehrt

Donnerstag, 14. Mai 2026 | 11:36 Uhr
Isabella Rossellini wird in der Schweiz geehrt
APA/APA/AFP/ANGELA WEISS
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Von: APA/sda

Die italienisch-US-amerikanische Schauspielikone Isabella Rossellini (73) wird am 79. Locarno Film Festival mit dem Excellence Award gewürdigt und die Auszeichnung am Eröffnungsabend auf der Piazza Grande entgegennehmen. “Sie ist eine visionäre und unvergleichliche Darstellerin und ein selbstironisches Genie”, schrieb der Künstlerische Festivalleiter Giona A. Nazzaro in einer Aussendung vom Donnerstag.

Die Tochter des Regisseurs Roberto Rossellini und der Schauspielerin Ingrid Bergman gilt als Ikone des zeitgenössischen Kinos. Berühmt ist vor allem ihre Arbeit mit David Lynch. In seinem Film “Blue Velvet” aus dem Jahr 1986 habe sie sich als Dorothy Vallens ins kollektive Gedächtnis eingebrannt, schrieben die Verantwortlichen: “eine Rolle, die Glamour, rohe Verletzlichkeit und unvergessliche Intensität miteinander verband.”

Zu weiteren Regisseuren, mit denen Rossellini zusammenarbeitete, zählen Robert Zemeckis, David O. Russell oder die Taviani-Brüder. “Über eine außerordentliche, vielschichtige und jahrzehntelange Karriere hat Rossellini die technische Brillanz Hollywoods mit dem europäischen Geist künstlerischer Furchtlosigkeit vereint”, heißt es in der Aussendung. Vor ihrer Filmkarriere hatte sich Rossellini als Model einen großen Namen gemacht.

Festival vom 5. bis 15. August

Den Excellence Award gibt es am Locarno Film Festival für Persönlichkeiten, deren Beiträge das zeitgenössische Kino geprägt haben. Zu den bisherigen Preisträgerinnen und -trägern gehören unter anderem Susan Sarandon, John Malkovich oder Willem Dafoe. Das 79. Locarno Film Festival findet vom 5. bis 15. August 2026 statt.

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