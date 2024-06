Jane Fonda und Prince – 36 neue Sterne am “Walk of Fame”

Von: APA/dpa

Sternstunde für drei Dutzend Stars: Filmschaffende wie Jane Fonda, Jessica Chastain, Colin Farrell, Emilio Estevez und John Carpenter zählen zu den insgesamt 36 Auserwählten, die 2025 mit einem Stern auf dem “Walk of Fame” in Hollywood geehrt werden sollen. Der 2016 gestorbene Sänger Prince werde im kommenden Jahr posthum gefeiert, gaben die Veranstalter am Montag (Ortszeit) weiters bekannt.

Zu den weiteren Musikern, deren Namen in den Zementplatten des berühmten Gehsteigs verewigt werden, zählen die Country-Stars Keith Urban und George Strait sowie Bands wie Depeche Mode, The B-52s, Green Day und The Isley Brothers. Als Fernsehstars sollen unter anderem Fran Drescher, Bill Nye und die “South Park”-Schöpfer Trey Parker und Matt Stone ausgezeichnet werden. In der Sparte Sports Entertainment werden der englische Fußballspieler David Beckham und der US-Baseballspieler Orel Hershiser geehrt.

Die neuen Kandidaten wurden unter Hunderten von prominenten Anwärtern ausgewählt. Die Termine für die Enthüllung der Plaketten sind noch nicht bekannt.

Der “Walk of Fame” mit seinen über 2.700 Sternen ehrt seit 1960 Verdienste im Showgeschäft. Die Gehsteigstrecke am Hollywood Boulevard, in den die sternförmigen Plaketten eingelassen werden, verläuft mitten durch das Zentrum von Hollywood.