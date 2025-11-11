Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Jeff Goldblum isst seit “Wicked” kein Fleisch mehr
Kein Truthahn bei Goldblum zu Thanksgiving

Jeff Goldblum isst seit “Wicked” kein Fleisch mehr

Dienstag, 11. November 2025 | 10:08 Uhr
Kein Truthahn bei Goldblum zu Thanksgiving
APA/APA/AFP/HENRY NICHOLLS
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Hollywoodstar Jeff Goldblum isst eigenen Angaben zufolge seit seiner Rolle als Zauberer von Oz kein Fleisch mehr. Die Arbeit mit “Wicked”-Regisseur Jon M. Chu sei “großartig” gewesen, sagte der 73-Jährige am Montag in der britischen Talkshow “This Morning”. “Sie hat mich verändert. Wissen Sie, nachdem wir diesen Film gedreht hatten – wir haben über Tierquälerei gesprochen –, habe ich aufgehört, Fleisch und Geflügel zu essen.”

Dieses Thanksgiving und Weihnachten gebe es bei ihm daher “etwas anderes”, erzählte Goldblum – wohl mit Blick auf an diesen Feiertagen oft gängige Speisen wie Truthahn und überhaupt Braten. “Aber ich bin glücklich. Wir brauchen eine Welt, die für jeden auf der Erde und auch für alle Lebewesen funktioniert.”

In den “Wicked”-Filmen geht es auch um sprechende Tiere, denen die Rechte genommen werden. Neben Goldblum sind Hauptdarstellerinnen Ariana Grande und Cynthia Erivo als gegensätzliche Hexen Glinda und Elphaba zu sehen. Daneben spielen Oscar-Preisträgerin Michelle Yeoh und Schauspieler Jonathan Bailey in der Musical-Verfilmung mit. “Wicked: Teil 2” soll am 19. November in deutsche Kinos kommen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Deutsch macht mich wütend! Wir haben euch erobert!” – VIDEO
Kommentare
136
“Deutsch macht mich wütend! Wir haben euch erobert!” – VIDEO
Eklat bei TV-Total: Südtiroler Dorf sei “Inzuchtsdorf”
Kommentare
131
Eklat bei TV-Total: Südtiroler Dorf sei “Inzuchtsdorf”
Stimmung im Krankenhaus Bozen angespannt
Kommentare
52
Stimmung im Krankenhaus Bozen angespannt
Bozen: Handwerksbetriebe schlagen Alarm
Kommentare
49
Bozen: Handwerksbetriebe schlagen Alarm
Pitbull-Angriff in Bozen
Kommentare
46
Pitbull-Angriff in Bozen
Anzeigen
LUMAGICA Meran
LUMAGICA Meran
Magischer Lichterzauber in Trauttmansdorff
80 Jahre Gruppo Santini
80 Jahre Gruppo Santini
Werte, die Generationen verbinden
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 