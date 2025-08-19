Juliette Binoche feiert in San Sebastián ihr Regiedebüt

Von: apa

Die französische Schauspielerin und Oscar-Preisträgerin Juliette Binoche wird auf dem kommenden 73. Internationalen Filmfestival von San Sebastián ihr Regiedebüt feiern. Ihr Dokumentarfilm “IN-I In Motion” wird im offiziellen Festivalwettbewerb außer Konkurrenz gezeigt. Der Film greift ihre Erfahrungen aus der Tanz- und Theatershow “In-I” auf, welche die Schauspielerin bereits 2007 mit dem Tänzer und Choreografen Akram Khan kreierte.

Dabei handelt sich um ein 70-minütiges Duett, das die komplexe Dynamik einer Liebesbeziehung thematisiert. Die Darsteller wechseln zwischen Tanz und Theater, Dialog und Monolog, wobei die Grenzen zwischen den Disziplinen immer wieder verschwimmen. Das hybride Bühnenstück beginnt mit der intensiven Anziehungskraft zwischen Verliebten, die sich allmählich in Konflikte und Missverständnisse verwandelt. Erstmals präsentierten die heute 59-jährige Binoche und Khan ihre Show im Londoner National Theatre und gingen danach auf eine einjährige Welt-Tournee.

Die Produktion wurde von Turner-Preisträger Anish Kapoor gestaltet und von Komponist Philip Sheppard vertont. Die Kritiken waren gemischt. Einige Rezensenten lobten die visuelle Gestaltung und die Darbietung, wiesen jedoch darauf hin, dass die Erzählung in ihrer Komplexität nicht immer mit der künstlerischen Umsetzung mithalten konnte. Trotzdem wurde die Produktion als mutig und innovativ gewürdigt.

70 Filme in über 40 Jahren

Im Laufe ihrer über 40-jährigen Karriere hat Binoche in rund 70 Filmen namhafter Filmemacher mitgewirkt. Unter anderem auch in Michael Hanekes Psychothriller “Caché – Alles sehen”. 1994 wurde sie für ihre Rolle in Krzysztof Kieślowskis Triologie “Drei Farben: Blau” mit dem französischen Cesar-Filmpreis geehrt. Zwei Jahre später erhielt sie den Oscar als beste Nebendarstellerin für ihre Rolle in “Der englische Patient”. Juliette Binoche, die im Romantikdrama “Chocolat” auch an der Seite von Johnny Depp zu sehen war, wurde 2022 auf dem Filmfestival von San Sebastián mit dem Donostia-Award für ihre Lebenswerk geehrt.

Das Festival im nordspanischen Baskenland gehört neben Cannes, Berlin und Venedig zu den wichtigsten Internationalen Filmfestival. Heuer findet die 73. Festivalausgabe vom 19. bis 27. September statt. Im offiziellen Wettbewerb um die “Goldene Muschel” befindet sich in diesem Jahr neben Claire Denis, Joachim Lafosse, Xiaoyu Qin auch der deutsch-österreichische Oscarpreisträger Edward Berger (“Im Westen nichts Neues”) mit seiner neusten Produktion “Ballad of a Small Player”. Der Film mit Colin Farrell, Fala Chen und Tilda Swinton handelt von einem zwanghaften Spieler, den seine Vergangenheit und seine Schulden einholen.

Unterdessen tritt der US-amerikanische Regisseur James Vanderbilt, bekannt für Thriller- und Actionfilme wie “The Amazing Spider-Man” oder “Scream” in San Sebastián mit “Nürnberg” an. In dem Film spielt Oscar-Preisträger Rami Malek (“Bohemian Rhapsody”) die reale Figur des amerikanischen Psychiaters Douglas Kelley, der am Vorabend der Nürnberger Prozesse 22 Nazis untersuchte, darunter Hermann Göring, im Film dargestellt von Russell Crowe.

(S E R V I C E – https://www.sansebastianfestival.com/home/2/in)