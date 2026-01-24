Kitzbühel: Abfahrt mit hungrigem “Arnie”, Klopp, Ibrahimović

Von: apa

Die traditionsreiche Kitzbüheler Hahnenkamm-Abfahrt hat am Samstag zahlreiche Promis an die “Streif” gezogen. Im Zentrum der Aufmerksamkeit: “Terminator” Arnold Schwarzenegger, Red Bull-Fußballchef Jürgen Klopp sowie die schwedische Fußballlegende Zlatan Ibrahimović. “Arnie” zeigte sich patriotisch und hungrig, vermisste aber auch seine auf Social Media zu Stars mutierten “Haustiere” in Los Angeles. Klopp entpuppte sich als “Ski-Experte” und Ibrahimović gab den Schmähführer.

Die “Steirische Eiche” stahl den versammelten Promis allein schon dadurch die Show, dass er rund zehn Minuten zu spät zum Rennen kam. Im Schlepptau hatte der 78-jährige frühere Gouverneur von Kalifornien wie schon bei der “Weißwurstparty” am Freitag seinen Sohn Christopher. Auch mit dabei: Ex-Politikerin Monika Langthaler, die Direktorin seiner Klima-Initiative. Gemeinsam nahm das Dreiergespann am Samstag unter großem medialen Aufsehen schließlich seelenruhig, aber bereit für diverse Fotos und Kamerateams die Plätze auf der Ehrentribüne ein.

Kulinariker und Patriot “Arnie” vermisst Haustiere

Schwarzenegger zeigte sich bestens gelaunt und verfolgte das Rennen dann intensiv und lange. Dazwischen gab der über Jahrzehnte mediengestählte Weltstar mit stoischer Ruhe vereinzelt Wortspenden ab. Im “Ö3”-Interview gab er sich der wohl bekannteste Sohn Österreichs einerseits als Patriot: “Ich liebe meine Heimat.” Und andererseits als “Kulinariker”: Denn in Kitzbühel gebe es neben dem “schönsten Skigebiet der Welt” und den “besten Athleten und der “besten Organisation” vor allem auch “das beste Essen der Welt.” “Niemand auf der Welt macht so gute Weißwürste, so gute Wiener Schnitzel und so einen guten Kaiserschmarrn”, verteilte der Hollywoodstar schon einmal zig “Hauben”. Dennoch signalisierte er später im ORF-Interview etwas “Heimweh” nach L.A.: “Ich vermisse mein Schweindl (Schnelly, Anm.), meinen Esel (Lulu, Anm.), mein Pony Whiskey und meine drei Hunde”. Schwarzeneggers Tiere, die er in seiner Villa in Brentwood beherbergt, hatten über Social Media gleichsam quasi Weltberühmtheit erlangt. Gleichzeitig genieße er es aber auch, mit seinem Sohn – und generell seinen Kindern – unterwegs zu sein: “Denn wenn die Kinder ein bestimmtes Alter haben, verreisen sie nicht mehr so gern mit den Eltern. Aber meine Kinder reisen gerne mit mir. Wir sind immer in Verbindung”, ließ Schwarzenegger in seinem unverwechselbaren Steirisch wissen.

Klopp verfolgte Abfahrt vom Startbereich aus

Ex-Liverpool-Startrainer Klopp mied indes die dicht bevölkerte Ehrentribüne und zog das Starthaus vor. Dort hatte er sich bereits vor dem Rennen die “Streif” von oben angeschaut und sich als wahrer Ski-Experte entpuppt. So analysierte er etwa die Stärken des Schweizer Seriensiegers Marco Odermatt. Auch die Herkunft dieser Expertise skizzierte er kurz. Er habe zwar “noch nie ein Skirennen live vor Ort gesehen”, fahre aber Ski “seit ich denken kann” und habe sich stets für den Rennsport interessiert.

Lustiger Ibrahimović, “Serientäter” DJ Ötzi

“Back” war auch Ibrahimović, der sich im letzten Jahr als Kitz-Neuling gar als “Society-Prinz Zlatan” neben “König Arnold” in Stellung brachte. Locker-lässige Sprüchen wie im Vorjahr hatte er auch diesmal auf den Lippen. “Ich habe mich heuer leider nicht für die Abfahrt qualifizieren können”, sagte er schelmisch in Anspielung auf seine überschaubaren Skifahrkünste, die auch 2025 schon Thema waren. Er habe “seinen Skilehrer gefeuert”, hatte er im Vorjahr zu Protokoll gegeben.

Ibrahimović machte auf der Ehrentribüne auch Schwarzenegger seine Aufwartung. Zudem posierte man für ein gemeinsames Foto, das “Arnie” prompt auf Instagram postete. Es sei fantastisch gewesen, einen der “großartigsten Fußballer aller Zeiten” zu treffen, textete der Steirer und meinte: “Genieße Österreich, mein Freund.”

Als Kitz-“Serientäter” brachte sich wiederum DJ Ötzi, Gerry Friedle, in Stellung. Der Society-Stammgast gab sich gewohnt tanz- und mitsingfreudig, etwa wenn “Sweet Caroline” aus den Streif-Lautsprechern dröhnte. Zuvor hatte er wiederum eine angekündigte Überraschung eingelöst. Rund 45 Minuten vor dem Rennen performte der gebürtige Tiroler und Wahl-Salzburger nämlich seinen neu aufgeflammten Hit “Tirol” im Zielgelände, der gerade die Charts stürmt.

Promi-Schar und Polit-Größen bei Abfahrt

Auch abgesehen von diesen Society-Fixpunkten des Rennens war die Promi-Dichte durchaus hoch. Ex-Formel-1-Zampano Bernie Ecclestone ließ sich das Spektakel ebenso wenig entgehen wie Ingemar Stenmark, der erfolgreichste Skifahrer aller Zeiten. Außerdem am “Start” auf der Ehrentribüne, ohne Anspruch auf Vollständigkeit: Die Skilegenden Franz “Kaiser” Klammer und Fritz “The Cat” Strobl, der ehemalige ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel, seine Nachfolgerin Roswitha Stadlober sowie die Ex-Skiasse Luc Alphand und Didier Cuche.

Auch die Polit-Prominenz ließ sich nicht lumpen und gab sich ihr Streif-Stelldichein. Im VIP-Auditorium etwa: Vizekanzler und Sportminister Andreas Babler (SPÖ), Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP), Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP), Landeshauptmannstellvertreter Philip Wohlgemuth (SPÖ), Wirtschaftslandesrat Mario Gerber (ÖVP) oder Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP). Zu jubeln gab es für diese wenig, wenn auch nur aus rein rot-weiß-roter Sicht betrachtet. Denn den Sieg trug bekanntermaßen der Italiener Giovanni Franzoni davon.