KÃ¶nig Charles und Camilla zu Besuch in Italien eingetroffen

Charles und Camilla in der ewigen Stadt gelandet

Von: apa

Kurz nach einer mehrtägigen Pause wegen Nebenwirkungen seiner Krebstherapie ist der britische König Charles III. am Montag zu einem viertägigen Italien-Besuch in Rom gelandet. Das Flugzeug, das von zwei F-35-Kampfflugzeugen der italienischen Luftwaffe eskortiert wurde, landete um 17.14 Uhr auf dem Flughafen Ciampino. Das Königspaar wurde vom britischen Außenminister David Lammy empfangen.

Der 76 Jahre alte Monarch und seine Frau Camilla feiern am Mittwoch bei einem Staatsbankett in Rom ihren 20. Hochzeitstag. Während der viertägigen Visite wird Charles III. am Mittwoch als erstes britisches Staatsoberhaupt vor beiden Kammern des italienischen Parlaments sprechen.

Treffen mit Meloni und Mattarella

Auch Treffen mit der italienischen Regierungschefin Giorgia Meloni und Präsidenten Sergio Mattarella stehen am Dienstag auf dem Besuchsprogramm. Ein ursprünglich geplantes Treffen mit Papst Franziskus im Vatikan kann wegen der angeschlagenen Gesundheit des Kirchenoberhaupts nach einer lebensgefährlichen Lungenentzündung nicht stattfinden. Charles III. hatte im Februar 2024 seine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Nebenwirkungen der Therapie hatten Ende März einen kurzen Krankenhausaufenthalt sowie eine mehrtägige Pause von seinen offiziellen Pflichten notwendig gemacht.

Am Donnerstag reist das Königspaar in die Adria-Stadt Ravenna. Hier wird es das Grab von Italiens Nationaldichter Dante Alighieri (1265-1321) besuchen. Dante, Autor des Werks “Die göttliche Komödie” (Divina commedia), gilt als “Vater” der italienischen Sprache.