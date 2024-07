König Charles will im Herbst nach Australien reisen

Von: APA/dpa

Großbritanniens König Charles III. plant trotz seiner Krebserkrankung eine große Auslandsreise. Der Monarch (75) werde im Oktober mit seiner Frau Königin Camilla (76) nach Australien und Samoa reisen, kündigte der Buckingham-Palast in London an. Auf einen Besuch in Neuseeland wird er verzichten, obwohl er dort ebenso Staatsoberhaupt ist wie in Australien. Seine Ärzte hätten dazu geraten, ein so ausführliches Programm zu diesem Zeitpunkt zu vermeiden.

Charles wird – ebenso wie seine Schwiegertochter Prinzessin Kate (42) – wegen einer nicht näher erläuterten Krebserkrankung behandelt. Nach einer Pause ist er inzwischen aber wieder viel unterwegs. Im Mai reiste er nach Frankreich, um eine Gedenkfeier zum D-Day zu besuchen. Nun folgt eine schon länger angepeilte Fernreise.

In enger Abstimmung mit den Regierungschefs von Australien und Neuseeland und mit Blick auf den zeitlichen und logistischen Druck habe man sich darauf verständigt, die Reise auf Samoa und Australien zu beschränken, hieß es aus dem Palast. In Samoa soll Charles auch an einem Treffen des Staatenbunds Commonwealth teilnehmen. Das Programm stehe wie bei allen Terminen unter dem Vorbehalt der Ärzte.

Royale Reisen nach Australien haben Tradition. Charles’ Mutter Königin Elizabeth II. war oft dort. Auch mit seiner früheren Frau Prinzessin Diana besuchte Charles den Kontinent. Sein Sohn Prinz William (42) war mit seiner Frau Prinzessin Kate (42) ebenso dort wie sein jüngerer Sohn Prinz Harry (39) mit seiner Frau Herzogin Meghan (42), die sich mittlerweile vom Königshaus losgesagt haben und in den USA leben.