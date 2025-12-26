Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Komiker Oliver Kalkofe von Influencern genervt
Komiker Oliver Kalkofe von Influencern genervt

Freitag, 26. Dezember 2025 | 13:05 Uhr
APA/APA/dpa/Peter Kneffel
Von: APA/dpa

Der deutsche Komiker Oliver Kalkofe (60) zeigt sich von Influencern in den sozialen Medien genervt. “Wir brauchen keinen einzigen Menschen mehr, der Essen fotografiert und zeigt – wir brauchen jetzt Leute, die es kochen und backen, die Dinge herstellen und nicht bloß präsentieren”, sagte der Satiriker der “Neuen Osnabrücker Zeitung” (NOZ). Es sei ein echtes Problem, dass es an Menschen fehle, die irgendwas gelernt hätten.

“Die neuen Helden der nächsten Zeit werden die Handwerker sein”, sagte Kalkofe. Content Creator sei auch “so ein Begriff, bei dem ich immer fast schreien möchte”, betonte er. “Mein ganzes Leben war ich dann ja Content Creator, ohne es zu wissen. Wie toll: Statt nur Scheiße zu labern, labert man dann eben mit Inhalt. Und wird mit Geld zugeworfen.” Content Creator heißt wörtlich übersetzt: Ersteller von Inhalten. Gemeint sind Leute, die etwa Videos, Fotos oder auch Texte für bestimmte Zielgruppen auf Online-Plattformen produzieren.

Soziale Medien nutze der Moderator vor allem beruflich und als Informationsquelle, privat so gut wie gar nicht. “Ich war auch früher schon niemand, der sich die ganze Zeit für Klatsch interessiert hat oder dafür, was die Leute, die ich kenne, zu Mittag gegessen haben”, sagte Kalkofe, der in seinem neuen Buch “Nie war Früher schöner als Jetzt” die Nostalgie der Babyboomer-Generation aufs Korn nimmt.

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

