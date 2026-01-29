Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Konstantin Wecker muss Tour absagen
Konstantin Wecker muss seine geplante Tour absagen

Konstantin Wecker muss Tour absagen

Donnerstag, 29. Januar 2026 | 17:08 Uhr
Konstantin Wecker muss seine geplante Tour absagen
APA/APA/dpa/Peter Kneffel
SchriftgrÃ¶ÃŸe

Von: APA/dpa

Liedermacher Konstantin Wecker hat seine für heuer geplante Tournee abgesagt, die ihn im Juni auch zu vier Österreich-Terminen geführt hätte. “Es tut mir unendlich leid – aber ich muss die Tournee, auf die ich mich sehr gefreut hatte, leider absagen”, teilte der 78-Jährige mit. “Ich hatte gehofft zu genesen, aber meine Erkrankung ist leider fortgeschritten. Ich hätte euch so gerne meine Lieder gespielt und aus meinem Buch gelesen – aber es ist mir leider nicht möglich.”

Wecker hatte im August 2025 bekanntgegeben, er leide an Nervenschäden in seiner linken Hand. Aufgrund dieser sei er nicht mehr in der Lage, Klavier zu spielen. Hintergrund sei jahrelanger Alkoholmissbrauch. Im November hatte sein Büro dann 14 Konzerte abgesagt – unter Verweis auf eine neurologische Erkrankung.

“Hoffen wir, dass meine Ärzte mir in diesem Jahr helfen werden”, teilte Wecker nun mit. “Vielleicht kann ich dann zu meinem 80. Geburtstag noch einmal auf die Bühne zurückkehren.” Abschließend dankte er seinen Fans für ihre Treue: “Ihr könnt euch vorstellen, wie weh es mir tut, nach so vielen Jahrzehnten auf der Bühne nicht mehr für euch singen zu können.”

(S E R V I C E – https://wecker.de )

