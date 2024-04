Krebs bei Kate: William nun wieder in der Öffentlichkeit

Erster öffentlicher Auftritt von Prinz William seit der Krebs-Nachricht seiner Frau Kate: Der 41-Jährige britische Thronfolger erschien mit seinem zehnjährigen Sohn George am Donnerstagabend zu einem Fußballspiel in Birmingham. Zusammen klatschten und lachten die beiden im Stadion von Aston Villa, dem erklärten Lieblingsverein von William. Und sie hatten allen Grund zur Freude: Aston Villa siegte 2:1 gegen den französischen Klub OSC Lille.

Williams Frau Kate hatte am 22. März bekanntgegeben, dass sie an Krebs erkrankt sei. Ohne die Art des Krebses zu nennen, berichtete die 42-Jährige in einer Videobotschaft, eine Chemotherapie begonnen zu haben. Ihre Krebserkrankung sei nach einer schweren Unterleibsoperation entdeckt worden, die Mitte Jänner stattgefunden hatte.

William hatte bereits nach dem Krankenhausaufenthalt seiner Frau seine Auftritte deutlich zurückgefahren. Seit Verkündung der Krebserkrankung von Prinzessin Catherine – allgemein nur Kate genannt – war er dann bis Donnerstagabend gar nicht mehr in der Öffentlichkeit aufgetreten.