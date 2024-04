Schwere Vorwürfe: Nachtschwärmer im Disco-Aufzug von Security vermöbelt

Bozen – Die Quästur prüft nach einem Vorfall in der Bozner Disco Life in der Industriezone, ob der Betreiber die Sicherheitsmaßnahmen einhält. Wie es in einer Aussendung heißt, wurden die Ordnungshüter in der Nacht auf Sonntag kurz vor 3.00 Uhr alarmiert. Vor Ort trafen die Polizisten dann am Parkplatz vor dem Gebäude einen Mann (23) an, der sich vor Schmerz am Boden liegend krümmte. Der Nachtschwärmer, der in Begleitung eines Freundes war, musste ärztlich versorgt werden.

Den Exekutivbeamten schilderte er, dass es zuvor in dem Tanzlokal im fünften Stockwerk zu einer mündlichen Auseinandersetzung mit einem anderen Partygast gekommen war. Im Zuge dessen sei er von drei bis vier Security-Mitarbeitern mit Gewalt in den Aufzug befördert worden. Auf der Fahrt ins Erdgeschoss sei er dann mehrfach von ihnen getreten und geschlagen worden. Er will mindestens einen der Security-Mitarbeiter erkannt haben.

Der Freund des 23-Jährigen hat das Nachtlokal ebenfalls verlassen und die Notrufnummer der Polizei verständigt.

Nun läuft eine Überprüfung und Rekonstruktion der Ereignisse. Offenbar war dieser Zwischenfall nicht der einzige an jenem Abend im Life-Club. Die Führung des Lokals hat jedoch nicht wie vorgeschrieben die Polizei alarmiert. Sollte das mit System so gehandhabt worden sein, könnte sogar der Lizenzentzug drohen, erklärt die Quästur.

“Wer ein Tanzlokal besucht, sollte dies in Ruhe und Sicherheit tun können”, so Quästor Sartori, “ohne dass ihre Unversehrtheit durch gewalttätiges und rücksichtsloses Verhalten gefährdet wird. Die Einhaltung der Vorschriften, die die Führung eines öffentlichen Betriebs regeln, ist entscheidend, um die Sicherheit der Mitarbeiter und Gäste zu gewährleisten. Jede potenzielle Gefahrenquelle sollte sofort den Polizeikräften gemeldet werden.”