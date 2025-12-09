Kylie Jenner und Timothée Chalamet leuchten im Partner-Look

Von: APA/dpa

In leuchtend orangefarbenen Outfits haben sich der Schauspieler Timothée Chalamet und seine Freundin Kylie Jenner auf dem roten Teppich in Hollywood gezeigt. Bei der Premiere von Chalamets neuem Film “Marty Supreme” in Beverly Hills trug der 29-Jährige einen orangefarbenen Anzug aus Leder und ein Hemd in derselben Farbe. Auch die 28 Jahre alte Jenner zeigte sich von oben bis unten in knalligem Orange: in einem bodenlangen Kleid mit Cut-Out-Elementen und High Heels.

Outfits des Glamour-Paars von einer Luxusmarke

Das “People”-Magazin berichtete, dass die Looks der beiden von der Luxusmarke Chrome Hearts stammen. Demnach war es erst der zweite gemeinsame Auftritt des Pärchens auf dem roten Teppich.

Chalamet war bereits zweimal für einen Oscar nominiert – für seine Rollen in “Call Me by Your Name” (2017) und “Like A Complete Unknown” (2024). In der Filmbiografie spielt er den jungen Musiker Bob Dylan. Am 26. Februar kommt “Marty Supreme” in die heimischen Kinos. Darin verkörpert der 29-Jährige einen ambitionierten Tischtennis-Spieler.

Kylie Jenner wurde als jüngstes Kind von Kris und Caitlyn Jenner schon als kleines Mädchen durch die Realityshow “Keeping Up with the Kardashians” bekannt. Sie ist Unternehmerin und hat auf Instagram mehr als 390 Millionen Follower.