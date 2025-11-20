Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Lady Di kehrt als Wachsfigur nach Paris zurück
Im berühmten "Rachekleid" ausgestellt

Lady Di kehrt als Wachsfigur nach Paris zurück

Donnerstag, 20. November 2025 | 13:51 Uhr
Im berühmten \
APA/APA/AFP/SEBASTIEN DUPUY
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Mehr als 28 Jahre nach ihrem tragischen Tod kehrt Lady Di als lebensgroße Wachsfigur in das Grévin-Museum nach Paris zurück. Diana bleibe eine wichtige Figur der weltweiten Popkultur, die für ihren Stil, ihre Menschlichkeit und ihre Unabhängigkeit gefeiert werde, teilte das Museum mit. Dargestellt wird Diana in einem schulterfreien, die Figur betonenden, schwarzen Cocktailkleid, das als sogenanntes Rachekleid (revenge dress) in die Geschichte einging.

Wie das Wachsfigurenkabinett mitteilte, handle es sich um das Kleid, das Lady Di an dem Abend als Zeichen der Rebellion trug, an dem Prinz Charles öffentlich im Fernsehen seine Untreue gestand. Mit seiner Farbe, seinem gewagten Schnitt und seinem Ausschnitt widersprach das Rachekleid dem königlichen Protokoll. Es wurde zum Symbol für wiedergewonnene Freiheit.

Diana starb am 31. August 1997 mit 36 Jahren auf dem Höhepunkt ihrer Beliebtheit in Paris bei einem Autounfall nach einer Verfolgungsjagd mit Paparazzi. Sie war mit ihrem damaligen Freund Dodi Al Fayed unterwegs, als ihr Wagen an einem Tunnelpfeiler in der französischen Hauptstadt zerschellte. Die Anteilnahme in Großbritannien und weltweit war überwältigend.

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

