Lars Eidinger wird “Superman”-Schurke

Sonntag, 21. Dezember 2025 | 10:46 Uhr
Der Berliner Schauspieler und Ex-“Jedermann” Lars Eidinger schlüpft ins Schurken-Kostüm und bekommt in Hollywood eine große Rolle im neuen “Superman”-Film. “In unserer weltweiten Suche für ‘Brainiac’ in “Man of Tomorrow” hat es Lars Eidinger an die Spitze geschafft”, schrieb Regisseur James Gunn auf Instagram. Er ergänzte: “Willkommen im DCU, Lars” – mit Blick auf das “DC Universum”, zu deren Figurenwelt Superman gehört.

Im vergangenen Sommer war Gunn mit dem Neustart der “Superman”-Filme mit David Corenswet in der Titelrolle ein globaler Hit gelungen. Eidinger wird als Bösewicht auf Nicholas Hoult folgen, der Lex Luthor gespielt hatte. Gunn hatte im Spätsommer verkündet, dass “Superman: Man of Tomorrow” am 9. Juli 2027 in die US-Kinos kommen soll.

