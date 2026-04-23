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Lena Dunham kann die "Girls"-Charaktere nicht vergessen

Lena Dunham würde gerne “Girls”-Fortsetzung drehen

Donnerstag, 23. April 2026 | 08:49 Uhr
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APA/APA/dpa/Sebastian Gollnow
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Von: APA/dpa

US-Schauspielerin und Drehbuchautorin Lena Dunham würde gerne einen Fortsetzungsfilm für ihre Hitserie “Girls” drehen. “Ich würde das total gerne machen und ich muss sagen, ich habe schon eine kleine Story im Kopf, echt”, sagte die 39-Jährige beim Radiosender SiriusXM.

Dunham ist Schöpferin der HBO-Serie, die von 2012 bis 2017 lief, und spielte darin auch die Hauptrolle. In “Girls” geht es um vier junge Frauen und ihre Alltagsprobleme in New York. Neben Dunham spielten Allison Williams, Jemima Kirke, Zosia Mamet und auch Adam Driver in der Serie mit.

Fast ein Jahrzehnt nach Ende der Serie sei es “unmöglich, nicht darüber nachzudenken, wo sie jetzt sind”, sagte Dunham mit Blick auf die Charaktere. Sie habe eine Chat-Gruppe mit ihren Schauspiel-Kolleginnen von damals und sie scherzten darin zum Beispiel darüber, welche umstrittenen Politiker einzelne Charaktere heute unterstützen würden.

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