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Leni und Heidi Klum haben nun beide GNTM-Moderationserfahrung

Leni Klum sprang für Mama Heidi bei “GNTM” ein

Freitag, 20. März 2026 | 12:43 Uhr
Leni und Heidi Klum haben nun beide GNTM-Moderationserfahrung
APA/APA/dpa/Annette Riedl
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Von: APA/dpa

Heidi Klum (52) konnte wegen Erkrankung die Folge ihrer Castingshow “Germany Next Topmodel” (GNTM) am Donnerstag nicht moderieren. Sie schickte ihre Tochter Leni (21) als Vertretung. Zusammen mit US-Model Brooks Nader übernahm sie die Aufgaben der Jury – inklusive Mama Heidis berühmtem Satz: “Ich habe heute leider kein Foto für dich!” Die Folge mit Leni Klum als GNTM-Chefin war bereits die zwölfte Folge der aktuellen 21. Staffel.

Am Ende der Folge zeigte sich Leni Klum überrascht über den anstrengenden Job als Model-Mama: “Das ist wirklich harte Arbeit”, sagte die 21-Jährige. “Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass meine Mutter das jede Woche macht. Ich bin gerade total fertig.”

Mutter Heidi aber war schon im Voraus zufrieden mit der Leistung ihrer Tochter. Schon vor der Ausstrahlung schrieb sie auf Instagram: “Zumindest eins ist schon mal sicher: Ich bin eine unglaublich stolze Mama.”

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