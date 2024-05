Lenny Kravitz beschenkt Fans zum 60er mit Geburtstagsalbum

Von: APA/dpa

Rocksuperstar Lenny Kravitz beschenkt seine Fans pünktlich zum 60. Geburtstag an diesem Sonntag mit frischer Musik. “Blue Electric Light” ist erneut ein wilder Genremix und könnte der Soundtrack für den Sommer sein. “Es ist reiner Zufall. Wir hatten die Veröffentlichung noch mal geschoben und dann kam dieser Termin dabei raus. Ich freue mich darauf”, sagte Kravitz im dpa-Interview zu seinen zwei ganz persönlichen Feiertagen.

“Blue Electric Light” ist das zwölfte Studioalbum des Multitalents und das erste nach sechs Jahren. Doch das Warten hat sich gelohnt: Schon der gechillte Eröffnungstrack “It’s Just Another Fine Day (In This Universe of Love)”, über sechs Minuten lang, entführt die Hörerschaft in eine Welt der Liebe und Gelassenheit. Auch Songs wie “Honey” hört man an, dass sie in Kravitz’ Haus auf den Bahamas entstanden sind.

“Es ist ein Ort, an dem ich gut arbeiten kann und mich wohlfühle. Ein Platz, an dem mein Kopf sich öffnet und die Musik einfach so hineinfließt. Es ist einfach ein guter Ort, kreativ zu sein. Sehr förderlich”, sagt der noch 59-Jährige zum Entstehungsprozess. In seinem Inselstudio arbeitete er bis auf wenige Ausnahmen ausschließlich mit seinem langjährigen Gitarristen Craig Ross zusammen. Die Instrumente spielten sie selbst, nur für die Blasinstrumente ließ Kravitz Musiker einfliegen.

Schon die erste Vorabsingle “TK421” ist eine typisch untypische Rocknummer mit harten Funkgitarren, roboterhaft anmuten Synthesizer-Klängen, modernen Dancefloor-Beats und einem knapp einminütigen Saxophonsolo. Seine experimentelle und spirituelle Herangehensweise habe keine festen Regeln, erklärt Kravitz. “Ich warte, bis die Ideen zu mir kommen. Ich versuche nichts zu pushen, das ist nicht mein Ding. Ich mache einfach das, was ich höre.” Er träume häufig von Musik, wache mit einer Idee auf, schreibe den Text in sein Handy und gehe morgens dann direkt ins Studio. “Ich mag diesen Prozess. Es geht nicht darum, was ich denke, sondern was zu mir kommt.”

“Let It Ride” sei für ihn selbst der experimentellste unter den zwölf Songs des Albums, eine mit Synthieklängen überladene Elektro-Funk-Nummer, in der die Stimme des Ausnahmekünstlers fast schon bedrohlich wirkt. Textlich bleibt Kravitz häufig oberflächlich und verschreibt sich erneut vor allem den Themen Liebe und Frieden, was mit dem Track “Love Is My Religion” gut umschrieben ist, in dem er den Hass in der Gesellschaft anprangert.

“Blue Electric Light” hat alles, was Fans von Lenny Kravitz erwarten können: knallende Gitarrenriffs, funkige Discoklänge und überraschende Instrumente wie Bongos (“Paralyzed”) oder eine Sitar (“Stuck in the Middle”). Zu hören sind die abwechslungsreichen Lieder in rund einem Monat auf seiner Europatour, die am 23. Juni in Hamburg beginnt und Kravitz am 11. August auch nach Burg Clam führt. Außerdem tritt der US-Superstar am 1. Juni beim Champions-League-Finale im Londoner Wembley-Stadion auf. Zuvor feiert der Workaholic aber noch seinen runden Geburtstag – natürlich in seiner Wahlheimat Paris, wo er derzeit für seine Konzerte probt.