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Jessie Buckley and Paul Mescal drehen wieder gemeinsam

Liebesfilm mit “Hamnet”-Stars Buckley und Mescal

Freitag, 08. Mai 2026 | 07:28 Uhr
Jessie Buckley and Paul Mescal drehen wieder gemeinsam
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/PRESLEY ANN
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Von: APA/dpa

Die irische Oscar-Preisträgerin Jessie Buckley (36) und ihr Landsmann Paul Mescal (30) lassen sich nach “Hamnet” auf das nächste gemeinsame Projekt ein. Sie übernehmen die Hauptrollen in dem Liebesfilm “Hold on to Your Angels” unter der Regie von Benh Zeitlin (43, “Beasts of the Southern Wild”). Die Geschichte spielt im Süden des US-Bundesstaates Louisiana.

In dem Film erleben zwei Menschen am Rande der Gesellschaft eine “katastrophale Liebe”, wie das Branchenblatt “Hollywood Reporter” aus einer Mitteilung zitiert. Regisseur Zeitlin beschreibt es demnach als “die unmöglichste Liebesgeschichte”, der er je begegnet sei. An der Produktion von “Hold on to Your Angels” ist auch Brad Pitt mit seiner Firma Plan B beteiligt. Die Dreharbeiten sind für 2027 geplant.

Gefeierter Regisseur

Zeitlin machte 2012 mit dem Drama “Beasts of the Southern Wild” Furore, das den Top-Preis des Sundance Filmfestivals gewann, in Cannes als bester Debütfilm ausgezeichnet wurde und vier Oscar-Nominierungen holte. Der Film erzählt die Geschichte eines sechsjährigen Mädchens, das mit seinem Vater in ärmsten Verhältnissen in einem Sumpfgebiet im Mississippi-Delta aufwächst.

In “Hamnet” spielt Buckley die Ehefrau von William Shakespeare (Mescal), beide Eltern müssen den Tod ihres Sohnes Hamnet verarbeiten. Die Rolle brachte ihr in diesem Jahr den Oscar als beste Hauptdarstellerin ein. Mescal war 2023 für “Aftersun” als bester Hauptdarsteller nominiert.

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